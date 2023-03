Dennis Focke (T2 KWS Oudenburg – 3A): “We moeten vooral rustig blijven”

KWS Oudenburg heeft zondag thuis met 2-4 verloren van Ruddervoorde. Als winnaar van de eerste periodetitel is KWSO al zeker van deelname aan de eindronde, maar de nieuwe thuisnederlaag is zwaar aangekomen. “Ik mis al een tijdje de nodige scherpte”, zegt T2 Dennis Focke.

Trainer Stefan Schwarz stond geel geschorst aan de kant en zijn plaats op de bank werd ingenomen door Dennis Focke.

“De tweede helft was nauwelijks vijf minuten oud, toen we al tegen een 0-3 achterstand opkeken. Pas dan zijn de jongens wakker geschoten”, zegt Focke. “We creëerden kansen bij de vleet, troffen paal en lat en slaagden erin om tot 2-3 terug te keren. We gingen op zoek naar de gelijkmaker, namen risico’s en kregen in de slotfase het deksel op de neus: 2-4. Ja, we misten vier kernspelers, en ja, de vroege uitsluiting van Nick Deschacht betekende ook een aderlating, en ja, alles zat tegen, maar ook op training mis ik al een tijdje de nodige scherpte. Ook zondag, op bezoek bij leider en bijna zeker kampioen Daring Brugge, missen we een vijftal spelers. We moeten geen wonderen verwachten. We doen er best aan rustig te blijven. We hebben nog twee maanden om de eindronde voor te bereiden, hopelijk met een volledige ploeg.”

Afscheid

Focke is 59 en stopt na dit seizoen als trainer. “Ik sta 44 jaar op het veld, als speler en als trainer, en het is genoeg geweest”, zegt de ex-linksbuiten van De Haan en Gold Star Middelkerke. “Vele jaren heb ik mijn vrije tijd en vooral ook mijn zomers opgeofferd. Ik wil het straks anders aanpakken. Mijn zoon Rens speelt bij de PU15 van KV Oostende en ik hoop wat meer tijd vrij te houden om zijn matchen te volgen.” (FRO)