Dany Couvreur (VK Dudzele 3A): “In feite een uit de hand gelopen vriendendienst”

Een paar weken geleden kwam voorzitter Johnny Deryckere voor een losse babbel binnen in de kleedkamer. Plots wees hij in een impuls naar Dany Couvreur: “Dat die hier gaat vertrekken doet me nog het meeste pijn.”

Dany Couvreur en Johnny Deryckere zijn immers al tientallen jaren kameraden. De hoofdcoach doet ons het verhaal. “Zes jaar geleden besloot ik naar VK Dudzele te komen voor Johnny. Zonder woorden deed ik er telkens een jaartje bij. Het werd in feite een uit de hand gelopen vriendendienst. Een eerste promotie werd direct gevolgd door een ticket retour. Afgelopen kampioenschap haalden we de oppergaai binnen. Toen al had ik gezworen dat we nooit zouden degraderen. We startten opnieuw in derde met negen op negen. Daarna wisselden we topprestaties met mindere matchen af. We staan elfde, er kan ons niets meer gebeuren. Toch ben ik overtuigd dat we in de eerste helft van de klassering hadden kunnen finishen. Maar goed, nog drie duels en dan is het tijd om afscheid te nemen.”

KFC Lichtervelde

“Natuurlijk had ik in Dudzele kunnen blijven. Maar zes jaar je stempel drukken is lang. Mijn schitterende spelersgroep volgt me nog altijd punctueel, maar het jaar teveel zou voor niemand leuk zijn. Met mijn ex-speler en huidig assistent Sören Maenhout komt een waardige opvolger aan zet. Zelf zal ik coach worden van KFC Lichtervelde. Al 30 jaar woon ik op een steenworp van de accommodatie. Mijn nieuwe uitdaging vecht voor het behoud in tweede provinciale. Ik duim voor de redding, want wij starten er een nieuw project met heel wat jonge voetballers. VK Dudzele zal ik hoe dan ook niet uit het oog verliezen. De jongeren die ik liet doorstromen, wil ik verder zien evolueren. Ouderen hoop ik te zien uitblinken. Vriendschapsbanden die ik in Dudzele opbouwde, wil ik nooit teloor laten gaan. Als Dudzele op zaterdag voetbalt en Lichtervelde op zondag dan zal ik meestal aanwezig zijn en deelnemen aan een heerlijke derde time.” (JPV)

Zaterdag 15 april om 19.30 uur: VK Dudzele – VKSO Zerkegem.