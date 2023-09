Coach Eric Verstraete debuteert bij KVP Gits

Zondag 3 september staat de eerste speeldag van de voetbalcompetitie op het programma. Eric Verstraete (65) werd pas vorige week aangesteld als nieuwe coach van KVP Gits en zal zondag voor het eerst plaatsnemen in de dug-out.

De pas gepensioneerde Eric Verstraete heeft al heel wat kilometers op zijn teller in de provinciale reeksen. Zo coachte hij onder andere Dosko Kanegem, KSV Pittem en recent nog SC Oostrozebeke.

Nieuwe omgeving

“Ik heb er goesting in”, steekt de nieuwe coach van wal. “Ik stapte vorig seizoen in november op bij Oostrozebeke en ik wilde niet op die manier mijn carrière als coach eindigen.”

“Bij Gits kom ik in een heel nieuwe omgeving terecht. Zo kende ik op voorhand geen spelers en is ook de reeks compleet nieuw voor me. Op Dosko Beveren en De Ruiter na heb ik eigenlijk weinig tot geen kennis van de tegenstrevers.”

Club leeft

Toen Ringo Taillieu besloot om ermee op te houden als T1 nam Verstraete contact op met voorzitter Peter Hanne en kwam al snel tot een akkoord.

“De velden zijn perfect onderhouden en het eerste veld staat helemaal vol met publiciteitsborden, dat toont aan dat deze club leeft. Al ben ik me er ook van bewust dat het niet evident zal worden.”

Promovendus Voormezele

“De resultaten waren de voorbije twee jaar heel goed met een promotie en een eindronde. Er werd hier goed werk geleverd. Over onze ambitie kan ik me nog niet uitspreken, ik wil dan ook geen domme uitspraken doen.”

Verstraete zag zijn elftal al twee keer aan het werk in een oefenwedstrijd en pikte ook een beloftewedstrijd mee. Deze week stond hij voor het eerst op het trainingsveld, zondag al wacht de eerste uitdaging: op verplaatsing naar promovendus GS Voormezele.

“Bij de start van de competitie zijn er geen gemakkelijke wedstrijden. Alle ploegen staan op punt en het komt erop neer om zelf klaar te zijn voor de strijd.”

“Ik won al wat info in en Voormezele is een stevige ploeg, die soms wel eens op het randje durft te spelen. Het zal zaak zijn van mijn jongens om de juiste ingesteldheid te tonen”, besluit Eric Verstraete.