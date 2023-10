Christophe Bouchaert (GS Voormezele – 3A) ambitieus: “Bewijzen dat we thuishoren in derde”

Derde keer, goede keer. Dat gold ook voor GS Voormezele in zijn strijd om een plaats in derde provinciale. Ondertussen bewijst het team van Gerdy Saelens een meerwaarde te zijn in de reeks hoger.

Zondag won Gold Star Voormezele de derby tegen Brielen Sport met 2-1. “Het verschil tussen beide ploegen lag enkel bij de efficiëntie”, beseft ancien Christophe Bouchaert.

Middenmoot

“Voor de rest was de partij goed in evenwicht. Natuurlijk liepen wij achteraf met de grootste glimlach rond want door de 8 op 18 nestelen we ons netjes in de grijze middenmoot, de plaats die we voor het seizoen eigenlijk voor ogen hadden”, vertelt Christophe nog.

De start was nochtans heel wisselvallig. “We zijn heel sterk gestart met een directe winst tegen Gits, maar konden daarna inderdaad geen constante lijn meer in onze prestatie krijgen. De oorzaak? Een van de redenen zal ongetwijfeld de inbreng van de vele nieuwkomers zijn. Hun inpassen in de ploeg vraagt altijd tijd. Ook het feit dat er nu meer Franstaligen in de kern zitten, maakt het er voor sommigen niet gemakkelijker op qua verstaanbaarheid, maar alles komt wel goed.”

Zondag krijgt Voormezele Merkem Sport over de vloer. “Afgaande op hun resultaten kan het zeker geen slechte ploeg zijn. We zijn dus gewaarschuwd. Hopelijk kunnen we onze positieve tendens met de winst tegen Brielen doortrekken en opnieuw met een overwinning uitpakken.”

Verlengd verblijf

“Zo kunnen we heel snel duidelijkheid krijgen over een verlengd verblijf, daarna mikken we op een zo hoog mogelijk plek. Ondertussen bewijzen we al dat deze club terecht thuis hoort in derde.”

Tegen Merkem is Justin Martin geschorst en Kenneth Provoost geblesseerd, de rest is fit. (SBR)

Zondag 15 oktober om 15 uur: GS Voormezele – Merkem Sport.