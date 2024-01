Caïo even doelman bij SK Elverdinge: “Quasi werkloos”

Door het uitvallen van Tim De Bakker stond Caïo Wydhooge (22) afgelopen weekend onder de lat bij SK Elverdinge in derde provinciale A. De flankaanvaller trok tegen Proven in de rust zijn keepershandschoenen aan en kwam een paar keer gepast tussen.

De ervaren doelman Tim De Bakker had tijdens de eerste periode last van de kuit en besloot om in de kleedkamer te blijven. Op zich geen probleem als je een reservedoelman op de bank hebt zitten, maar T1 Alex Verlinde koos ervoor om vier veldspelers mee te nemen en zat met de handen in het haar. Na een kort groepsgesprek nam Caïo Wydhooge, die in de jeugd vaak als keeper werd uitgespeeld, plaats onder de lat. “Op het kwartier voelde onze doelman iets in zijn kuit schieten”, steekt Wydhooge van wal. “Hij heeft de pijn verbeten en de eerste helft afgewerkt, maar helaas moest hij de strijd staken. Dat was natuurlijk een serieuze domper, maar we bleven niet bij de pakken zitten. Ik offerde mij op en ging onder de lat staan. Natuurlijk had ik wat stress, maar in de jeugd stond ik vaak in de goal en tijdens mijn periode in Lo-Reninge was ik een tijdje reservedoelman.” Wydhooge liet geen enkele bal binnen en zo stond de 1-1-ruststand ook na 90 minuten op het bord.

“Ik heb een paar keer moeten uitkomen op hoge ballen, maar echte wereldreddingen heb ik niet moeten verrichten. Daarvoor kijk ik ook naar onze defensie, want door hen was ik quasi werkloos. Het was een gelijkopgaande partij en dus was een puntendeling zeker correct.”

Blessure

Zondag ontvangen Wydhooge en coleider KEVC Beselare. “In de heenmatch gingen we kansloos de boot in, maar misschien is er nu wel iets mogelijk. Vorige week trokken ze aan het kortste eind tegen KSV De Ruiter en zagen ze hun sterspeler Tom Deman uitvallen met een blessure. Of ik opnieuw in de goal zal staan? Dat is niet de bedoeling, maar je weet natuurlijk nooit.” (lacht) (IVDA)

Zondag 14 januari om 15 uur: SK Elverdinge – KEVC Beselare.