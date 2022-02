Brecht Vulsteke (TSC Proven 3A): “Mooi moment om de fakkel door te geven”

De 33-jarige Brecht Vulsteke hangt de voetbalschoenen na dit seizoen definitief aan de haak. De centrale verdediger hoopt in zijn tiende seizoen bij TSC Proven nog een keer de eindronde te spelen.

TSC Proven bleef afgelopen weekend op een 0-0 steken op bezoek bij RJ Komen-Waasten. Zondag moeten de drie punten absoluut thuisgehouden worden. “Met SV Moorslede treffen we een rechtstreekse concurrent voor de eindronde”, aldus de afscheidnemende Brecht Vulsteke. “Bij winst doen we een gigantisch goede zaak. Eigenlijk moeten we zelf alles winnen en vooral ook de kloof met Sparta Dikkebus intact houden. Op basis van ons toch wel sterk seizoen verdienen we een plaats in de eindronde, aan ons om die ambitie de komende weken waar te maken.”

Eindronde

Voor Poperingenaar Brecht Vulsteke worden het zijn laatste weken als actief voetballer. “Ik wil ook niet blijven voetballen tot ik er uitgelopen word. Ik kan terugblikken op een mooie loopbaan bij SC Zonnebeke, KFC Poperinge en nu dus een tiental seizoenen bij Proven. Na een vrij goed seizoen is het nu een mooi moment om de fakkel door te geven. Er staan een aantal talentvolle jongeren klaar om de stap naar de eerste ploeg te zetten. In mijn laatste wedstrijden zal ik er alles aan doen om de ploeg nog mee naar de eindronde te helpen loodsen. Daar kunnen we ongetwijfeld een rol van betekenis spelen, maar met nog een aantal anciens die stoppen of andere oorden opzoeken, moeten we niet te veel op promotie focussen. Voor onze jongere spelers zou het beter zijn om nog een jaar in derde provinciale te rijpen”, besluit Brecht Vulsteke. (TVI)

Zondag 20 februari om 15 uur: TSC Proven – SV Moorslede.