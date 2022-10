Brecht Spriet (KFC Aarsele – 3A): “We zijn niet het kleine broertje van de reeks”

Zaterdagavond om 18 uur ontvangt KFC Aarsele zijn buren uit Pittem. In de klassering bekleedden beide teams een stek in de middenmoot.

Aan spanning en prestige zal er dus zeker geen gebrek zijn. Bij de thuisploeg is men trouwens dubbel gebrand op winst na het zwaar verlies (4-0) vorige week op De Haan. Vooral na de pauze had de 29-jarige doelman Brecht Spriet veel werk te verrichten.

“De cijfers zijn wel fel overdreven”, opent de Ooigemse sales manager. “Voor de koffie hadden we het gebeuren volledig onder controle. Wel merkte ik dat mijn ploegmaats veel miserie hadden met de bedrijvige middenvelders en spitsen. Rond het uur kregen we een strafschop tegen en moesten we met tien man verder. Vanaf dan kregen we het echt heel moeilijk, met de gekende gevolgen. Deze uitslag is toch wel een ‘smet’ op onze competitiestart. Veel ploegen hadden ons aanzien als een promovendus uit vierde, ondertussen hebben we bewezen niet het kleine broertje uit de reeks te zijn. We hebben nu 9 op 18, maar je moet ook ons programma bekijken. In die eerste matchen hebben we al tegen de huidige nummers één (Oedelem en Oudenburg) en de nummer vijf Ruddervoorde A gespeeld. Nu willen we onze goede vorm bevestigen in de derby van zaterdag.”

“Of de derby tegen Pittem leeft? Toch wel. Er zijn zeker geen wraakgevoelens, maar niemand is vergeten dat we in de onderlinge confrontatie vorig jaar één doelpuntje tekort kwamen om vroeger zekerheid te hebben over promotie. Nu willen we één en ander rechtzetten een reeks hoger. Zaak zal natuurlijk zijn om hun spits Sander Kindt af te stoppen. In principe hadden we daarvoor gerekend op Robin Hugelier, maar hij is geschorst. Gelukkig hebben we nog genoeg kwaliteit binnen onze rangen om dit op te vangen.” (SBR)

Zaterdag 15 oktober om 18 uur: KFC Aarsele – KSV Pittem A.