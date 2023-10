Boezemvrienden Jorn Woets en Tom Deman tegen elkaar in Vleteren-Beselare: “We hopen op een stunt”

Zaterdag is er in derde provinciale A de wedstrijd tussen hekkensluiter VKW Vleteren en koploper EVC Beselare. Het wordt ook de strijd tussen twee boezemvrienden en collega’s Jorn Woets en Tom Deman. We brachten de twee samen in aanloop.

Jorn Woets (26) komt uit Ieper en is actief als beveiligingsagent. Via Brielen Sport, KVK Ieper, KV Kortrijk, KVK Westhoek, KEVC Beselare en Brielen Sport kwam hij vorig seizoen bij VKW Vleteren terecht. Zijn ploeg bengelt onderin met 2 op 24. Vorig weekend verloor het tegen concurrent SK Staden met 3-2. Tom Deman is 28 jaar en woont eveneens in Ieper. Hij is actief in de frituur van zijn ouders: ‘t Iepers Frietje. Tom zette zijn eerste voetbalpasjes bij KVK Ieper en ging daarna naar Club Brugge en KV Kortrijk. Via KVK Westhoek, KSK Vlamertinge, Sassport Boezinge, RC Lauwe is hij bezig aan zijn eerste jaargang bij KEVC Beselare. Tom is ook actief in de eerste klasse van het minivoetbal bij MVC Traiteur Neerhof Puskas Ardooie. Met KEVC Beselare staat Tom aan de leiding in derde provinciale A, met 22 op 24. Enkel op het veld van Merkem Sport werden er punten verloren (2-2). Vorig weekend ging Elverdinge voor de bijl dankzij een eenvoudige 5-1-zege.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Jorn: “Dat was in Sfeerkaffee Paljas op de Kiekenmarkt. Tom zat in de klas met iemand die ik kende.”

Tom: “We vonden elkaar al snel in het uitgaansleven en deelden ook de liefde voor het voetbal. Op het Minneplein gingen we samen een balletje trappen. Ook nu spelen we samen tijdens de zomertornooien bij Joga Bonito en in de Ieperse zaalvoetbalcompetitie bij De Witte Brieke.”

Jorn: “Het gaat nog verder, want we werken ook af en toe samen in ‘t Iepers Frietje, de frituur van Toms ouders en padellen geregeld in De Padelver in Elverdinge. Ook een pint pakken op café doen we nog steeds. We zien elkaar dus verschillende keren per week.”

Zaterdag staan jullie tegenover elkaar?

Tom: “Inderdaad, ik herinner me nog dat we tijdens de oefencampagne met KVK Westhoek ooit eens samen een match speelden en ook tijdens de herdenkingsmatch voor onze overleden vriend Jorn Bertier stonden we in dezelfde ploeg.”

Jorn: “Nu zal het wel speciaal zijn om tegen elkaar te spelen, het is de eerste keer.”

Jullie zijn allebei aanvallend ingesteld. Hoe zouden jullie elkaar omschrijven als speler?

Jorn: “Ik denk dat Tom de beste speler van de reeks is. Hij scoorde al acht keer. Met zijn dribbels en technische vaardigheden is hij een gesel voor de defensies. Hij is ook snel.”

Tom: “Jij bent toch ook niet traag, Jorn? Of misschien eerder een valse rappe. (lacht) Als je in Beselare de naam Jorn Woets laat vallen, dan komt meteen zijn puntgave traptechniek naar boven. Een echte vrijschoppenspecialist. En uiteraard is Jorn technisch ook heel sterk.”

Als we het klassement bekijken, dan zien we een groot contrast. Jorns ploeg sluit de rij en Toms ploeg staat aan kop. Hoe komt dit?

Jorn: “We verloren al zes keer, maar het was vijf keer met een goal verschil. We werden nauwelijks weggespeeld, maar we zitten nu even in de hoek waar de klappen vallen. Ik was in het begin op de sukkel met mijn knie en ben er nu pas voor de derde keer bij. Als we onze eerste driepunter kunnen pakken, dan is de trein vermoedelijk vertrokken.

Tom: “Bij ons is er dan weer geen vuiltje aan de lucht. We hebben veruit de beste aanval van de reeks met gemiddeld 3,5 goals per match. Zolang de kern fit kan blijven, ziet het er veelbelovend uit. Over de titel wordt er nog niet gesproken, daarvoor is het nog veel te vroeg. Een dipje kan altijd.”

Geloof je in een stunt Jorn?

Jorn: “Het wordt loodzwaar, maar ik geloof erin. Het kan spoken in De Warande, zowel tijdens als na de match.”

Tom: “We zijn op onze hoede en zullen Vleteren niet onderschatten. Naast Jorn ken ik er nog wat spelers, zoals Jaron Blomme, Jesse Maelfeyt, Ruben Bisschop, Pepijn Hardeman en Emiel Sercu. Ik kijk er al naar uit.”