Bjorn Caenepeel nieuwe T2 bij Dosko Sint-Kruis (3A): “Het klikt met de coach en de spelers”

Bjorn Caenepeel is de nieuwe T2 van Dosko Sint-Kruis. De gewezen doelman – hij moest jong stoppen wegens blessures – heeft er zin in: “Al tijdens het eerste gesprek met Pieterjan Clincke klikte het. De keuze was meteen gemaakt. Ik werd verwelkomd door een jeugdige vriendenbende vol kwaliteiten.”

Dat gevoel is alvast wederzijds: de spelers spreken van een geslaagd huwelijk tussen de hoofdcoach en de nieuwe T2. Dat huwelijk werd helaas niet bekroond met een volgende ronde in de beker van West-Vlaanderen; na strafschoppen ging Dosko onderuit bij Zwevezele.

Bjorn Caenepeel ontpopte zich bij de jeugd van SKD Hertsberge tot een beloftevolle keeper. Hij stootte door naar de eerste ploeg en trok achtereenvolgens naar Oostkamp, Ruddervoorde, Varsenare, Zedelgem, Daring Brugge en opnieuw Ruddervoorde.

“Ik was pas zevenentwintig toen ik moest stoppen. Het kraakbeen in mijn enkels is weg, heupproblemen staken de kop op, en in mijn laatste seizoen scheurde ik een kruisband. Ruddervoorde bood me meteen de kans om T3 te worden, daarna T2. En vorig seizoen was ik T1 van de B-ploeg. Na corona pakten we uit met prima voetbal, maar we kregen niet altijd wat we verdienden.”

“Nu heb ik voor Dosko gekozen, ook door de plotse dood van mijn papa. In Ruddervoorde heeft hij 25 seizoenen rondgelopen als trainer. Ik had het iedere keer moeilijk, als ik daar het veld op stapte. Preben Verbandt, T1 van Daring Brugge, tipte me dat Dosko een assistent zocht. Al tijdens het eerste gesprek met Pieterjan Clincke klikte het. De keuze was meteen gemaakt. Ik werd verwelkomd door een jeugdige vriendenbende vol kwaliteiten. We hopen op een rustig seizoen en mikken zo hoog mogelijk.” (JPV)

Zondag 4 september om 15 uur: K Dosko Sint-Kruis – KWS Oudenburg