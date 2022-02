Bewogen tijden bij Sporting Keiem (3A): trainerswissel, uitgestelde match en weer geen goedkeuring voor kunstgrasveld

Sporting Keiem moest vroegtijdig afscheid nemen van zijn T1 en T2, kreeg nog maar eens geen goedkeuring voor de aanleg van het kunstgrasveld en zag door de staat van het terrein de match tegen Sparta Dikkebus uitgesteld worden.

Het zijn op zijn zachtst gezegd bewogen tijden voor Sporting Keiem. “We kregen inderdaad nog maar eens hetzelfde verhaal te horen in verband met ons kunstgrasveld”, aldus een ontgoochelde Sam Vanhoutte van het Keiemse bestuur. “Toen we een tijdje geleden gelijk hadden gekregen, dachten we dat het eindelijk in orde was, maar op het laatste moment ging er toch nog iemand in beroep. Duidelijk met de bedoeling om moeilijk te doen en puur om het ons lastig te maken. Volgens mij zit er daar meer achter.”

“Kunstgras enige oplossing”

“Normaal gezien zullen we zelf ook nog een keer in beroep gaan tegen deze beslissing, want de aangehaalde redenen zijn makkelijk te weerleggen. Maar zo verliezen wij wel weer kostbare tijd. Een triestige zaak”, uit de Keiemnaar zijn frustraties. “Of het kunstgras er ooit zal komen? We blijven erop hopen, want het is onze enige oplossing. Dit weekend was ons veld andermaal onbespeelbaar voor de match tegen Dikkebus.”

“Ook onze jeugd is de jongste jaren sterk aan het groeien, maar door ons slechte veld moeten we veel trainingen en matchen afgelasten. De jeugd is dus eigenlijk de dupe van deze belachelijke procedureslag. Ook weet niet wat we nog meer kunnen doen. Niemand snapt het nog. We zullen veel kaarsjes branden”, lacht Sam Vanhoutte ietwat cynisch.

Intern meningsverschil

Naast de perikelen met het kunstgrasveld moest paars-wit vrijdag ook afscheid nemen van T1 Donny Vanderper en T2 Donald Marchand. “Ik las ergens dat Donald ontslagen werd en dat Donny daarom ook opstapte, maar dat klopt niet”, zet Sam Vanhoutte recht. “Beide coaches hebben zelf ontslag genomen. De reden was een intern meningsverschil.”

“Het is spijtig dat het zo is gelopen, maar dat doet niets af van wat zowel Donny als Donald hier de voorbije jaren hadden neergezet. Wij hadden graag het seizoen met ze afgesloten, maar het is nu eenmaal zo. Kristof Rondelez neemt over tot het einde van het seizoen. Kristof is van Keiem dus was dat een logische keuze. We spelen tot nu toe een rustig en goed seizoen en willen er een mooi einde aan breien. Onze kern voor volgend seizoen krijgt ook stilaan vorm. Kevin Holvoet, nu T2 in Eernegem en ex-speler van Sporting Keiem, wordt volgend seizoen onze hoofdtrainer.”

Geen rancune

We spraken ook nog even met Donny Vanderper, die aan zijn vierde seizoen als T1 van Sporting Keiem aan de slag was. “Zowel Donald als mezelf vertrekken inderdaad vanwege een intern meningsverschil”, bevestigt Donny Vanderper. “Maar met wie of waarom, zal ik niet verder op ingaan, want dat is interne keuken. Ik wil zeker ook met geen steen gooien, want ik ben altijd correct behandeld geweest in Keiem en heb er mooie jaren gekend. Er zal altijd wel eens een meningsverschil zijn, dat is menselijk, maar voor de rest kan ik geen slecht woord over Keiem zeggen. Er is absoluut geen rancune en ik wens ze het allerbeste toe voor de toekomst.”

“Geheel onverwacht was het niet, want het is eigenlijk al sinds november dat er een paar meningsverschillen waren. Beide kampen hebben tegen elkaar gezegd wat ze wilden zeggen en daarmee is het hoofdstuk afgesloten. Zelf ben ik niet meteen op zoek naar een nieuwe uitdaging, ook niet echt naar volgend seizoen toe. We zien wel”, besluit Donny Vanderper.