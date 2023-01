Bart Cleenwerck in zijn nopjes bij Daring Brugge: “Niemand kan onze mentaliteit evenaren”

Liefst zeven punten bedraagt de voorsprong van Daring Brugge op nummer twee Eendracht De Haan. Iedereen blijft rustig op het Tempelhof ook al loodste T1 Preben Verbandt het geheel van de middenmoot van vierde provinciale naar de top van derde.

Bart Cleenwerck is bezig aan zijn vierde seizoen en voetbalt dartel als een jong veulen. Met hem blikken we vooruit op de burenstrijd tegen Eendracht Brugge. “Mijn jeugdcarrière situeert zich bij Jong Male, waar ik de eerste ploeg haalde. Daarna klom ik naar hogere reeksen met Jabbeke, Oostkamp en Kortemark. De terugkeer naar derde provinciale werd een succesverhaal. Straks word ik 38 lentes jong maar aan afhaken denk ik lang nog niet. In onze reeks zitten rivalen met meer voetbaltalent maar ik ben quasi zeker dat niemand onze grandioze mentaliteit kan evenaren. We vormen één geheel van de allerkleinsten tot de eerste ploeg. Ons trainersduo Preben Verbandt en Michael Hollevoet is enorm complementair. Tijdens de oefensessies vliegen de stukken eraf, nadien vertoeven we allemaal als dikke vrienden samen in de kantine.”

Prijzen pakken

“Nu wacht ons de confrontatie met dichte buur Eendracht Brugge. Zij promoveerden, staan voorlaatste maar speelden recent gelijk tegen Oudenburg. Dit kan geen toeval zijn.”

“Bovendien zit aan de Watertoren Geert Crombez in de trainersstaf. Die coach was vele jaren bij ons aan het werk. Wij zullen vrank en vrij voetballen zoals steeds. Jeugdsentiment druipt af van derby’s.”

“Toen ik als tiener evolueerde in de jongerenreeksen bij Male, voetbalden we altijd tegen ploegen uit de omgeving. Als ik dan terugkom naar die velden, meer dan 20 jaar later, word ik toch even nostalgisch. Het spelletje bracht me zoveel mooie momenten. Ondanks mijn leeftijd wil ik toch nog prijzen pakken.” (JPV)

Zondag 29 januari om 15 uur: VV Eendracht Brugge – Daring Brugge VV.