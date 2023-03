Baptiste en Olivier De Cuyper hand in hand voor hun HO Oedelem (3A): “Bank is ons sterkste wapen”

Een alom gewaardeerd trainersduo parkeert Hogerop Oedelem op een gedeelde vijfde stek met nog acht duels voor de boeg. De eindronde wenkt. Een eventuele rentree in de hogere reeks zal plaatsgrijpen zonder T1 Koen De Bie en zonder assistent Lorenzo Frickelo.

De eerste in bevel, woonachtig in Oost-Vlaanderen, kwam als totaal onbekende op de Bruinberg. Zijn manier van werken sprak de spelers aan en niemand is al uitgekeken op Koen De Bie.

Toch heeft de coach na lang nadenken en overwegen besloten het trainerschap op te bergen. Lorenzo Frickelo, die vorig kampioenschappen als hoofdcoach fungeerde in Oedelem, zette een stap terug, maar kiest nu opnieuw voor een functie van eerste in bevel: bij VKSO Zerkegem.

“We voeren gesprekken met potentiële hoofdtrainers”

Voor Baptiste De Cuyper maakt het niet uit wie de nieuwe sportieve leiders worden. “Dit is mijn zevende seizoen hier en met iedereen kan ik samenwerken. Eerder werd ik opgeleid bij Ruddervoorde, Cercle Brugge, KM Torhout, Maldegem en Oostkamp. Op de Bruinberg maakte ik kennis met de eerste ploeg. Let wel, de basisplaatsen zijn duur.”

“Zelf startte ik bijvoorbeeld recent tegen Zandvoorde in de dug-out. Trouwens, de bank is ons sterkste wapen. Vaak slaagt de coach erin een match een beslissende wending te geven met zijn wisselspelers. En wat de nacompetitie betreft, daar reppen we met geen woord over. We zien wel wat op ons afkomt.”

Fundamenten leggen

Olivier De Cuyper volgde de carrière van zijn zoon op het Oostveld en kwam zo opnieuw in contact met de bestuursploeg van uit de tijd dat hij zelf voetbalde bij scholieren, juniores en invallers. Na enkele sporadische invalbeurten bij het eerste elftal verhuisde hij naar de veteranen. Daar stopte hij om zijn kinderen te volgen bij hun sportieve aspiraties.

“Toen Baptiste hier terugkeerde, bood ik me aan bij het bestuur. Meteen werd ik aanvaard door mensen die toch een stuk ouder zijn dan ikzelf. We volgen de schitterende prestaties van onze jongens op de voet, maar zijn ook druk bezig met de fundamenten te leggen naar de nabije toekomst. We voeren gesprekken met potentiële kandidaten voor het hoofdtrainerschap en de functie van assistent.”

“Tevens trokken we al enkele nieuwe spelers aan. Doelman Alexander Depoorter komt over van Donk, veldspelers Dante Coens en Aaron Bernaert respectievelijk van Eendracht Brugge en Steenbrugge. We blijven tevens onze eigen jongens alle kansen verlenen, waar onze boot ook strandt.”

(JPV)

Zaterdag 4 maart om 19.30 uur: SK Eernegem – HO Oostveld Oedelem