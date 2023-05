Arne Maertens (Sint-Kruis – 3A): “We zijn zeker klaar voor de hogere reeks”

In de reguliere competitie finishten de jongens van Pieterjan Clincke in sneltreinvaart en sprokkelden 30 op 30. Die zegereeks zetten ze verder in de halve finale van de nacompetitie door in Blauwvoet Otegem te gaan winnen met 1-3.

Vooral in de eerste helft keepte Arne Maertens magistraal. “Laat ons duidelijk zijn, we smachten naar promotie en we zijn zeker klaar voor de hogere reeks. Onze beleidsploeg is bezig met een aantal versterkingen en van onze huidige kern vertrekt niemand. Onze defensie staat op punt, zelf draag ik ook gretig mijn steentje bij, en we scoren heel gemakkelijk. Wat de trainers betreft, zitten we op rozen met Pieterjan Clincke en Bjorn Caenepeel. Ze vullen elkaar wonderwel aan.”

Twaalfde man

“Onze geoliede machine vertoont nog geen sleet of sporen van vermoeidheid. We zijn er dus klaar voor om de laatste hindernis te nemen: het thuistreffen tegen KWS Oudenburg. White Star ontpopte zich tot één van de smaakmakers van de competitie en blijft een moeilijk te ontwrichten geheel. Wij stellen daar onze absolute zegedrang en onverbiddelijkheid tegenover. Daarenboven genieten we van het thuisvoordeel. In eigen vesting troefden we op de slotdag van de reguliere competitie zelfs kampioen Daring Brugge af. Wij geloven in onze kansen en de supporters ook. Ik woon op een boogscheut van ons thuisterrein en weet bijgevolg dat onze fans massaal aanwezig zullen zijn. Steun van onze twaalfde man aanvaarden wij gretig. Natuurlijk hunkeren wij naar de hogere reeks en derby’s tegen pakweg Daring Brugge, Jong Male of Lissewege. Nog één horde en we zijn er. Daarna zullen we feesten in de Dosko-stijl. Insiders weten ongetwijfeld hoe het er daar aan toe gaat.” (JPV)

Zondag 14 mei om 15 uur: Dosko Sint-Kruis – KWS Oudenburg.