Alex Schoonvaere volgend seizoen T1 WS Adinkerke (3A): “Er is heel wat werk, maar ik heb er veel zin in”

Het zijn woelige weken voor de bestuursleden van WS Adinkerke. Het fanionteam bengelt al het hele seizoen onderaan. Tot overmaat van ramp heeft coach Fabian Demeester vorige week besloten om de handdoek in de ring te gooien. Zijn opvolger, Alex Schoonvaere, werd eerder al aangekondigd.

Fabian Demeester is niet langer trainer van WS Adinkerke. “De ontluisterende nederlaag bij Roeselare-Daisel B was zonder enige twijfel de spreekwoordelijke druppel”, geeft bestuurslid Jill Vynck eerlijk toe. “We vrezen dat Fabian het niet meer zag zitten en sterk ontgoocheld was in de spelers. We nemen na vier jaar met spijt in het hart afscheid.”

Uitdaging

Gelukkig is er licht aan het eind van die donkere tunnel. Vorig weekend leverden de paars-witten een prima prestatie en verloren slechts nipt tegen Merkem. “We zaten met Alex Schoonvaere (55) vrij snel op dezelfde golflengte”, zegt Jill Vynck. “Onze spelersgroep zal volgend seizoen begeleid worden door een ervaren coach. Hij was eerder al in verschillende West-Vlaamse clubs aan het werk en heeft al bewezen wat hij in zijn mars heeft.”

Alex Schoonvaere moest enige tijd geleden opstappen in Nieuwkapelle en was op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Ik heb de voorbije weken in verschillende clubs mijn kandidatuur ingediend. Ik werd onlangs door het bestuur van Adinkerke uitgenodigd voor een gesprek en na een uur was de overeenkomst geregeld.”

“Ik weet heel goed waar ik aan begin”, gaat de Gistelnaar verder. “De ploeg zal hoogstwaarschijnlijk zakken, maar vanaf volgend seizoen maken we een nieuwe doorstart. Het eerste jaar wordt wellicht een overgangsjaar, waarin we eigen jeugdspelers en jongens uit de streek zoveel mogelijk kansen bieden. Het is mijn ambitie om op termijn een degelijke ploeg uit te bouwen die mooi voetbal brengt.”

Observeren

“Het is niet de bedoeling dat Alex Schoonvaere onmiddellijk de ploeg overneemt van Fabian Demeester. T2 Stefaan Debruyne is immers bereid om voor de rest van het seizoen de taak van hoofdcoach op zich te nemen”, vult Jill Vynck nog aan.

“Ik krijg nu enkele maanden om goed te observeren wat de grootste tekortkomingen zijn. Verschillende spelers hebben al getekend bij een andere club, maar misschien kan ik nog enkele twijfelaars overhalen om te blijven. Ik kijk ook uit naar versterkingen. Er ligt heel wat werk op tafel, maar ik heb er ontzettend veel zin in”, besluit Alex Schoonvaere. (PDC)

Zondag 20 februari om 15 uur: WS Adinkerke – KSV Diksmuide B.