Acht nieuwkomers bij SK Staden (3A): “Opnieuw bouwen aan een nieuwe kwalitatieve ploeg”

Tijdens de eerste spelersbijeenkomst van SK Staden kon de sportieve cel onder leiding van Bart Bruneel en Chris Dumoulin acht nieuwkomers verwelkomen in functie van komend seizoen. Ook Chris Plaisier (49) is nieuw als hoofdcoach. Hij vervangt de eerder onverwacht vertrokken Nick De Groote.

SK Staden had het vorig seizoen bijzonder moeilijk en kon een degradatie naar derde provinciale niet vermijden. Een ander probleem dat opdook, was het vertrek of het afhaken van enkele vaste waarden. De sportieve cel moest noodgedwongen stevig op de transfermarkt gaan en haalde uiteindelijk acht nieuwkomers binnen. Geen grootse namen, maar wel jongens die zich straks willen bewijzen bij een eerste ploeg.

Zoyan Vangenechten is er één van. Deze 19-jarige spits komt over van de beloften van Torhout KM. “Vorig jaar heb ik mijn seizoen gedeeltelijk bij de U19 en beloften afgewerkt. Directe doorgroeimogelijkheden naar hun hoofdmacht zag ik niet meteen en daar had ik toch wel honger naar. Vandaar dat ik ben komen praten met SK Staden, dat sterk geïnteresseerd was.”

“Ik had onmiddellijk een goed gevoel hier op De Wankaarde en zie de transfer zeker niet als een sportieve stap terug. Met de ploeg hoop ik dat we na een degradatiejaar weer goed kunnen meedraaien in derde. Belangrijk daarbij zal zijn hoe snel de nieuwkomers zich integreren in de kern.”

Geen grootspraak

Eén wedstrijd staat voor Zoyan alvast met stip aangeduid. “De club kijkt vooral uit naar de confrontaties met de buren van Hooglede en Gits, maar voor mij staat de confrontatie met Ichtegem op de eerste plaats. Gezien ik ginder woon heb ik er ook veel vrienden. Ook aan hen wil ik wel eens mijn kwaliteiten tonen”, besluit de student. Chris Plaisier voelt geen druk op de schouders.

“Aangezien er veel jongens uit de kern zijn verdwenen, zal het bouwen worden aan een nieuwe kwalitatieve ploeg. Vandaar dat iedereen in de voorbereiding voldoende speelkansen zal krijgen. Mijn betrachting is natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen, maar aan grootspraak doe ik niet mee”, aldus de magazijnier uit Beerst.

De nieuwkomers: Zoyan Vangenechten (Torhout KM), Tannawood Vrancken (vrij), Kobe Linz, Robbe Casier en Quinten Winne (allen Hooglede), Alexander Jacobs (Westrozebeke), Georges Dixon (Houthem) en Maximilian Ragan (vrij). Ook zullen enkele juniores doorgeschoven worden naar de A-kern.

(SBR)