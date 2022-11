Aaron Simoens (Dosko Sint-Kruis 3A): “Bij ons primeert de vriendschap”

Aaron Simoens is een vaste waarde op de Gulden Kamer. Dit is zijn derde kampioenschap bij het vlaggenschip.

Aaron Simoens bood zich aan bij Dosko toen hij amper 12 lentes telde. Hij doorliep de verdere jeugdrangen en stootte door naar de eerste ploeg. “Afgelopen kampioenschap redde Pieterjan Clincke ons uit degradatienood. Hij deed gewoon alles: beloften, eerste ploeg, zowel oefensessies als coaching. In het tussenseizoen werd hij gekoppeld aan T2 Bjorn Caenepeel, een gedreven jonge voetbalkenner. Het klikt heerlijk tussen dit duo. Onze seizoenstart verliep in mineur. We verloren twee keer op rij, tot we negen op negen oogstten half september. We gingen zopas met het kleinste verschil onderuit in eigen vesting tegen Ruddervoorde, maar ook daarvoor zetten we negen op negen op de teller.”

Serieuze blessurelast

We vertoeven op positie negen, natuurlijk popelen we om wat posities op te schuiven. Spijtig genoeg worden we geteisterd door serieuze blessurelast. Kleppers als kapitein Benjamin Vanspeycrouck en Olivier Van Kerschaver worden zwaar gemist. Hoe dan ook, we geven telkens het beste van onszelf. Bij ons primeert vriendschap trouwens altijd. Bij mindere gang van zaken wijzen we elkaar nooit met de vinger, als we winnen dan hokken we gezellig samen in de toffe kantine. Het aanstaande duel tegen het verrassend sterke Hogerop Oedelem? Proficiat voor die ex-ploeg van onze coach Pieterjan Clincke: hij kroonde zich daar trouwens tot kampioen in de lagere reeks. Wij willen graag bewijzen dat ook wij een flink stukje kunnen voetballen. Het wordt een derby om van te smullen. Zelf ben ik een centrale aanvallende middenvelder die graag zijn goaltje meepikt, maar vooral geniet tussen de krijtlijnen.” (JPV)

Zondag 4 december om 14.30 uur: HO Oostveld Oedelem Dosko Sint-Kruis.