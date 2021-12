Yentl Tanghe (Dosko Beveren – 3C) wil winterstop in met 18 op 18: “Tot op de laatste speeldag meedoen voor de titel”

Na de 2-1-zege tegen SV Ingelmunster A sluit Dosko Beveren de heenronde af met de derde plaats in derde provinciale C. Nu volgt de topper tegen het tweede geklasseerde KRC Bissegem. Yentl Tanghe en zijn ploegmaats hopen de winterstop aan te vatten met een 18 op 18.

“Onze zege tegen SV Ingelmunster was meer dan terecht”, blikt Yentl Tanghe (35) terug op de 2-1-zege in de derby. “Aan de rust hadden we al drie of vier keer moeten scoren, onder meer een kopbal van mij ging via de keeper tegen de lat. Na de rust kwam de tegenstander overdreven enthousiast aan de aftrap om hun 1-0-achterstand weg te werken. Maar na een uur spelen scoorde ik de 2-0 en liep een van hen tegen een domme tweede gele kaart aan. Match gespeeld, denk je, maar plots liep het minder bij ons, lieten we weer kansen liggen en scoren zij de 2-1. Gelukkig hebben we het niet meer uit handen gegeven, maar we moeten toch nog efficiënter worden.”

Door deze zege sluit Dosko de heenronde af op de tweede plaats en komt het alleen aan de leiding in de tweede periode. Zaterdag volgt de topper tegen het tweede geklasseerde KRC Bissegem, de eerste match van de terugronde, om het jaar af te sluiten. “Nu moeten we tegen de beste ploeg van de reeks, vind ik. In de heenmatch hebben we daar afgezien en konden wij aan de rust al 5-0 achtergestaan hebben. Maar we wonnen met 1-2 zonder een bal te zien. Hopelijk kunnen we de drie punten thuis houden en de winterstop ingaan met 18 op 18. Dat zou prachtig zijn. Het vertrouwen is in ieder geval aanwezig.”

De ambitie is en blijft dezelfde bij Dosko: promoveren. “Het verschil met leider Aalbeke is slechts vier punten, dus alles is nog mogelijk. Al valt deze reeks niet te onderschatten: enorm veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd. De vorm van de dag is vaak doorslaggevend. Gelukkig is iedereen nu al enkele weken fit bij ons, dat zie je aan de resultaten. Hopelijk gaan we op dit elan door en kunnen we meedingen voor de titel tot op de laatste speeldag”, besluit de spits, die nog een jaartje langer bij Dosko blijft. “Ik ben al 35 jaar, maar voel me nog steeds super. Ik doe er dus zeker nog een jaartje bij en hopelijk wordt dat een seizoen in tweede provinciale. Dan kan ik op het niveau afsluiten waarop ik begonnen ben bij Dosko.” (SM)

Zaterdag 18 december om 19 uur: Dosko Beveren – KRC Bissegem.