Yaro Meyfroot (BV Otegem 3e prov. C): “Spelen met een modernere aanpak”

Met 9 punten uit de laatste vier wedstrijden, halen de Panda’s van Blauwvoet Otegem het beste resultaat in de reeks. “We zien inderdaad een opwaartse curve”, weet Yaro Meyfroot. “Het begint te lukken, en bovendien kon het nog beter geweest zijn. Tegen Aalbeke bijvoorbeeld, mochten wij nooit verloren hebben. We hebben nu toch al 12 punten en staan op de vierde plaats. In het begin verloren we drie weken na elkaar, maar daarna hebben we ons herpakt. We wonnen drie keer en maakten daarbij ook nog eens 12 doelpunten. Onze spitsen scoren nu elke week”, gaat de centrale verdediger verder. “Met de komst van Piet Timmerman als coach, ervaren we toch een andere aanpak. Voordien speelden we in lijn. Nu laat de trainer ons in een ruit spelen, het rendeert. De middenvelders die aan de zijkanten staan vangen de opkomende verdedigers op en kunnen zelf ook dreigen. Een modernere aanpak, zeg maar. De komende tegenstander Mandel United heeft ook al 11 punten en is dus een geduchte tegenstander. We willen zo snel mogelijk zekerheid van het behoud, maar proberen ook zo hoog mogelijk te eindigen. (MVA)

Vrijdag 21 oktober 2022 om 20.15 uur: FC Mandel United B – BV Otegem