Yaro Meyfroot blijft ook volgend seizoen actief voor BV Otegem (3C): “We willen terugkeren naar tweede provinciale”

De 23-jarige verdediger Yaro Meyfroot speelde vorig seizoen nog in de tweede nationale reeks bij RC Harelbeke. Dit jaar is hij de sleutel op de deur bij Blauwvoet Otegem in derde provinciale.

“Niet denderend in Ledegem?”, herhaalt Yaro Meyfroot de vraag. “We speelden nochtans een hele goede eerste helft. Meteen na de rust kwamen we wel 1-0 achter. Middenvelder Milan Adams pakte toen zijn tweede gele kaart zodat we nog met zijn tienen stonden.”

Snelle omschakeling

“We hadden geen keuze en moesten de ploeg herschikken. We probeerden er nog alles aan te doen, maar liepen toen, in de plaats van de gelijkmaker te lukken, op een counter en de match was gespeeld. Als je probeert te forceren, dan laat je altijd heel wat ruimte in je rug liggen. Dat blijft een risico en kan het in een snelle omschakeling zo gebeurd zijn.”

“Bijzonder jammer dat het niet lukte”, gaat de Harelbekenaar verder. “Leider Aalbeke liet een steekje vallen en haalde slechts een gelijkspel in Ingooigem. We konden twee punten dichter geslopen zijn, maar laten nu een opening van nog één punt meer. Het scheelt nu vijf punten, maar niets is al definitief. Met dit Otegem mogen we naar boven blijven kijken. Alle concurrenten kunnen onverwachts eens punten verliezen.”

Psychologisch voordeel

Bestendigheid is volgens Yaro Meyfroot niet altijd een evidentie in het voetbal. “We spelen nu eerst thuis tegen SV Kortrijk, trekken daarna naar Heule om daarna Mandel-United B te ontvangen. En dan komt dé clash met Aalbeke. Als we die eerste drie ontmoetingen goed kunnen afronden, zou het wel eens kunnen dat die wedstrijd van groot belang wordt.”

“We zijn dan al eind februari. Ik weet wel dat de competitie duurt tot eind april, maar mochten we die match kunnen winnen, hebben we misschien wel een psychologisch voordeel. Soit. Eerst winnen tegen SV Kortrijk natuurlijk. Dat wordt oppassen. Die jongens namen de maat van RC Waregem B (3-2, red.) en kunnen moed geput hebben uit die overwinning. Maar wij hebben wel nog iets recht te zetten uit de heenronde. We verloren daar met liefst 6-1. Maar dat was in de periode dat het nog geen meter liep voor ons. Nu zijn we een heel anders spelende ploeg.”

Eindronde

“Het is fantastisch voetballen bij BV Otegem. Ik blijf ook volgend seizoen voor de Panda’s spelen”, meldt de centrale verdediger. “Het is een toffe bende jonge gasten. Ook met onze trainer, Piet Timmerman, is het leuk werken. Hij haalt er het beste voetbal uit.”

“Mocht de titel ons toch ontsnappen – de coach zegt zelf wie voor Aalbeke eindigt, wordt kampioen – dan is er nog altijd die eindronde! Dat moet doenbaar zijn voor dit Otegem. De ploeg degradeerde vorig seizoen uit 2de provinciale, maar heeft zeker zijn plaats in die reeks. We willen daarnaar terug.”