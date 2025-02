WS Lauwe B moet knokken om behoud te verzekeren

WS Lauwe B verloor vorige zaterdag met de kleinste cijfers op Ingooigem. Na de promotie vorig seizoen zullen de youngsters van White Star nog hard moeten knokken om het behoud te verzekeren. Komende zondag aan huis tegen Bellegem zouden de drie punten bijzonder welkom zijn. “Dat zou ons een geweldige boost geven”, hoopt T1 Angelo Vanheuverbeke.

Met een voorlopige veertiende plaats is WS Lauwe B nog helemaal niet zeker van het behoud. Het verschil met de nummer dertien Otegem bedraagt momenteel vijf punten. Terwijl hekkensluiter VK Avelgem B reeds zeker is van degradatie, kan het nog spannend worden met buur SV Wevelgem City – die vier punten minder telt dan Lauwe – om de vijftiende plaats. “Het zit ons ook niet mee”, jammert T1 Angelo Vanheuverbeke. “Op Ingooigem waren we, vooral in de tweede helft, met lengten voorsprong de betere ploeg. Maar in voetbal is het een ongeschreven wet: wie morst met de kansen, krijgt het deksel op de neus. En zo geschiedde. Diep in blessuretijd kregen we alsnog een doelpunt te slikken, werd ons zelfs geen gelijkspel gegund.”

Met 48 tegendoelpunten beschikt Lauwe, na rode lantaarn Avelgem, over de meest gepasseerde defensie van de reeks. “Vooral in de eerste ronde kregen we regelmatig veel goals te slikken”, weet Angelo Vanheuverbeke. “Maar de jongste weken waren we goed bezig. Ik beschik over een jonge ploeg die goed voetbal brengt tot aan de zestien. Maar in de zone van de waarheid ontbreekt het ons aan een afwerker. Met Arne Allijns, onze topscorer van vorig seizoen, moesten we ons nu geen degradatiezorgen maken. Maar die speelt en scoort nu vaak bij de A-ploeg.”

Kers op de taart

Komende speeldag krijgt White Star B het bezoek van WS Bellegem. De groen-witten staan mooi in de middenmoot gerangschikt, hoeven zich geen zorgen te maken. “Een afgetekende overwinning zou ons uiteraard goed uitkomen”, trapt Angelo Vanheuverbeke een open deur in. “Maar om te winnen, moeten we scoren. En daar hebben we het moeilijk mee. Voetballend moeten mijn jonge gasten voor weinig ploegen onderdoen. Alleen vergeten we te vaak de kers op de taart te zetten.” (AV)

Zondag 9 februari 15 uur: WS Lauwe B-WS Bellegem.