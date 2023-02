Wouter Vervaeke (Olympic Ledegem – 3C): “Zevende blijven ware mooi”

Zondagnamiddag ontvangt Olympic Ledegem het als voorlaatste geklasseerde Oostrozebeke. De thuisploeg wil zo snel mogelijk zekerheid over een vaste stek in de linkerkolom, terwijl Oostrozebeke natuurlijk de degradatie absoluut wil vermijden.

De 24-jarige Ledegemse spits Wouter Vervaeke wil alvast de nederlaag uit de heenwedstrijd wegwerken.

“De omstandigheden zaten toen volledig tegen. Vooreerst zaten wijzelf in een duidelijke vormcrisis en bleven de resultaten uit, met als gevolg dat het behoud op dat moment nog geen zekerheid was. Wat ook in ons nadeel speelde, was de slechte staat van hun terrein. Als voetballende ploeg is combineren daar bijna uit den boze.”

“Nu liggen de kaarten totaal anders. Zelfs in een moeilijke periode met enkele toppers zijn we erin geslaagd om op te schuiven naar de zevende plaats. Het zou mooi zijn als we die ranking kunnen behouden. Daarvoor hebben we toch nog enkele overwinningen nodig. Hopelijk beginnen we daar al mee tegen Oostrozebeke.”

De sportieve cel was de voorbije weken volop bezig met de gesprekken naar volgend seizoen toe. Het opzet blijft dezelfde.

Ook volgend seizoen

“Enkele jaren geleden hebben ze ervoor gekozen om hoofdzakelijk met Ledegemnaars te spelen of met jongens met een verleden bij Olympic. Dat blijft ook volgend seizoen de optiek”, zegt Vervaeke. “Veel zal er dus niet veranderen aan de spelerskern. Qua ambitie wil men in eerste instantie opnieuw een stabiele derdeprovincialer zijn. Eens dat lukt, wil men stappen vooruit zetten richting promotie, maar nog altijd met de Ledegemnaars voorop. Vandaar dat ik ook al mijn woord heb gegeven voor een verlengd verblijf. Straks start ik aan mijn achtste bij de A-kern”, besluit de verpleger van beroep. (SBR)

Zondag 26 februari om 15 uur: Olympic Ledegem – SCOR Oostrozebeke