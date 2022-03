Winkel Sport B en SV Ingelmunster (3C) maken zich op voor derby: “Wedstrijd met grote belangen”

Zaterdag staat in derde provinciale C de derby én topper tussen Winkel Sport B en SV Ingelmunster op het programma. Inzet van het duel is de tweede plaats in het klassement. Thomas Vandendriessche (Winkel B) en Joost Malfait (Ingelmunster) blikken vooruit.

Winkel Sport B boekte vorig weekend een zuinige 1-2-zege op het veld van SC Oostrozebeke. “Voor ons was het een belangrijke zege in functie van komend weekend”, opent spelverdeler Thomas Vandendriessche. “Tegen Ingelmunster kunnen we immers spelen met de tweede plaats als inzet. De heenwedstrijd hebben we met mooie cijfers (0-4) gewonnen, nu zal het wellicht niet zo’n vaart lopen, want dat team is nu ook in de winning mood en zal ongetwijfeld belust zijn op revanche. Gezien we over een complete kern beschikken zijn er geen verzachtende omstandigheden, we gaan dus voluit voor de winst voor eigen publiek.”

Ondertussen is het huiswerk van de sportieve cel bij Winkel Sport B afgerond. Op Thomas kan men ook volgend seizoen verder een beroep doen. “Toen er een nieuw voorstel kwam heb ik geen moment getwijfeld. Iedereen blijft aan boord, waarom zou ik dan vertrekken naar een andere ploeg”, besluit de 23-jarige metselaar uit Izegem. (SBR)

SV Ingelmunster is de voorbije weken goed op dreef nadat de troepen van trainer Joost Malfait voor de winterstop een serieuze dip kenden. “Zeg maar dat de 18 op 18 echt deugd heeft gedaan”, aldus Joost. “We zitten in een goede flow en dat biedt perspectieven. In die mate dat we de titel nog niet opgeven. De kloof met het schijnbaar ongenaakbare Dosko Beveren bedraagt nog acht punten, maar vergeet niet dat er nog acht matchen te spelen zijn en we tegen de leider moeten spelen. Hoe dan ook, onze ultieme ambitie is het halen van de eindronde.”

Veel geblesseerden

“Dat de kloof met de leider zo ruim is kunnen worden, heeft alles te maken met een overvolle ziekenboeg. Ik beschikte over een kern van 20 spelers, maar door omstandigheden bleven er plots maar 15 meer over. Voeg daar nog eens een paar geschorsten aan toe en enkele coronazieken en ik was verplicht spelers uit het B-elftal te integreren. Ik heb zelfs mijn T2 Glenn Vanhollebeke gevraagd om de voetbalschoenen weer aan te trekken.”

SV Ingelmunster trekt met vertrouwen naar de derby tegen Winkel Sport B. “We verloren in de heenronde thuis en hebben dus nog iets recht te zetten. Het blijft onze ambitie om de eindronde te halen, al ben ik ervan overtuigd dat er nog een waterkansje inzit om het kampioenschap te winnen. We blijven erin geloven.”

“Of er naar volgend jaar toe al stappen zijn gezet? Er zijn al een viertal nieuwkomers vastgelegd. Met Van de Wouwer en Vandoorne hebben we wat maturiteit binnen de ploeg gebracht. Beide spelers zijn niet meer van de jongsten, maar we hadden wat ervaring nodig.”

Zaterdag 12 maart om 18 uur: Winkel Sport B – SV Ingelmunster A.