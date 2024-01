“We blijven wel inzetten op eigen jeugd”: Mandel United brengt volgend seizoen geen B-ploeg meer in stelling

Mandel United wil volgend seizoen nog meer eigen jeugdspelers bij het A-elftal krijgen, maar zal die spelers daarvoor niet meer klaarstomen via het B-team dat nu in derde provinciale uitkomt. Er komt een regionale beloftenploeg waaruit ook zal kunnen geput worden voor het eerste elftal. De spelers van de B-ploeg hebben al haast allemaal onderdak gevonden bij een ander team in de provinciale reeksen.

Mandel United brengt volgend seizoen geen B-elftal in derde provinciale meer tussen de lijnen. Dat deelde de club ondertussen ook al intern mee. “De sportieve cel en het dagelijks bestuur zullen de komende seizoenen volop inzetten op integratie van eigen jeugdspelers binnen Mandel United A. Hiermee wil de club volop de kansen geven aan eigen opgeleide spelers. We anticiperen hierbij ook op de aangekondigde maatregelen vanuit Vlaanderen en Voetbal Vlaanderen die een aantal nieuwe verplichtingen met zich zullen meebrengen (er zullen verplicht meer eigen opgeleide spelers op het wedstrijdblad moeten staan, red.). De investeringen in de eigen jeugdwerking alsook de damespijler worden versterkt en er wordt gestart met een regionale beloftenploeg. Mandel United B zal op een correcte manier het lopende seizoen afsluiten. Bijna alle spelers vonden ondertussen een nieuwe club.”