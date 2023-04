Wat staat er op het spel op de slotspeeldag (derde provinciale C): KFC Aalbeke moet promotie via de eindronde forceren

Bij KFC Lendelede zijn ze nog aan het nagenieten van de titel, maar gezien het groot aantal stijgers via de eindronde (zes over drie reeksen) en de sterkte van de ploegen uit 3C die ook tegen andere reeksen geloot kunnen worden, zou de C-reeks straks wel heel wat sterke teams armer kunnen zijn.

Ook in derde provinciale geldt dat de eindronde anders wordt aangepakt. De 12 teams (drie maal vier per reeks) die zich plaatsen voor de eindronde komen in één bokaal terecht en spelen de eindronde dus niet meer per reeks. De 12 teams worden dus tegen elkaar geloot (één enkele wedstrijd) en de winnaars stoten alle zes door. De reden daarvoor ligt bij KSKV Zwevezele dat in tweede stopt en bij SV Anzegem dat door het algemeen forfait van derde amateur naar tweede provinciale zakte, maar die stek niet gaan innemen en in vierde provinciale een doorstart neemt. Daardoor stijgen zes ploegen via de eindronde naar tweede provinciale.

Bovenin: Lendelde kampioen na ongelofelijke remontada

KFC Lendelde zette na een ongelofelijke remonte na Nieuwjaar de kers op de taart door op de voorlaatste speeldag in eigen huis de titel te grijpen en daarbij KFC Aalbeke toch wat verweesd achter de laten. Als winnaar van de eerste twee periodetitels is Aalbeke wel al verzekerd van de nacompetitie. De rest van de top vijf zal ook mogen deelnemen en daar komt zelfs het zevende gerangschikte Ol. Ledegem (45 punten) nog voor in aanmerking, het kan immers nog over KFC Marke A en VV Emelgem Kachtem (beiden 47 punten) heen springen.

Onderin: Racing Waregem B moet nog voorbij SCOR om zekerheid te verwerven

KSV Moorsele B en Jong Helkijn zijn al gedegeradeerd, voor de nacompetitie met de nummers 14 uit de drie reeksen komen Rac. Waregem B (28 punten) en SC Oostrozebeke (29 punten nog in aanmerking). Via de nacompetitie met de nummers 14 uit de drie reeksen, worden nog twee extra zakkers aangeduid. Enkel de winnaar van dit minitornooi blijft in derde provinciale.