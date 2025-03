VVEK (3C) is op dreef en speelt topper om derde plek

In derde provinciale C staat VV Emelgem-Kachtem momenteel derde. Ze nemen het zaterdag op tegen GD Ingooigem dat vijfde staat met evenveel punten. Voor VVEK is het seizoen al geslaagd. Promoveren hoeft nog niet, daar is het te vroeg voor.

“We kennen een goed seizoen en mogen niet klagen”, opent Valentino Kuik (37) uit Kuurne, die aan zijn vierde seizoen toe is bij VV Emelgem-Kachtem. “We kunnen in ieder geval niet meer zakken, dus we zijn tevreden.”

VVEK kende geen al te sterke eerste periode, maar herpakte zich in de tweede periode. “Ja, het eerste deel van het seizoen hadden we mindere tijden, maar er was zeker geen paniek”, weet Valentino. “We wisten al van de start van het seizoen dat we een goed team hebben en dat we zeker goeie resultaten zouden halen. De coach zei altijd: jongens, geduld, het komt wel goed. En dat is inderdaad wel zo gebleken.”

Niet promoveren

Plaatsen twee tot en met tien liggen op een zakdoek. Zaterdag trekken de Emelgemnaren naar Ingooigem dat vijfde staat met evenveel punten. “Ik verwacht een wedstrijd zoals al de andere. Ik denk dat beide teams vol voor de winst gaan en dat maakt het dan tot een leuke wedstrijd.”

“Voor mij persoonlijk zijn wij niet klaar voor tweede provinciale. Toch, als ik de ploeg soms bezig zie, denk ik: wauw, wij kunnen toch wel mooi voetbal brengen. En dat hebben wij ook van veel tegenstanders gehoord, dat wij één van de beste voetballende ploegen zijn van de reeks. Niet voor niets staan we aan kop in gemaakte doelpunten. En geloof mij, als wij de helft van onze open kansen scoren, zaten wij zeker aan 85 of 90 doelpunten. Maar we krijgen naar mijn gevoel ook veel doelpunten tegen. En natuurlijk missen we onze topscoorder Rachid Farih. De beste spits van de reeks. Zes wedstrijden meegespeeld en 13 keer al gescoord. Helaas moet hij voorlopig stoppen met voetballen omwille van zijn pizzazaak. Hij kan ook heerlijke pizza’s en pasta’s maken, net als zijn heerlijke doelpunten. Topspits”, knipoogt Valentino Kuik vol lof. (RV)

Zaterdag 8 maart om 19 uur: Groene Duivels Ingooigem – VV Emelgem-Kachtem.