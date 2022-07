VV Emelgem-Kachtem stelt nieuwe spelers voor en kijkt uit naar derby’s: “Opnieuw stabiele ploeg in derde provinciale”

Bij VV Emelgem-Kachtem konden ze heel wat nieuwe spelers aantrekken, kwalitatief, in de breedte en bij de beloften. In Emelgem zijn ze ook blij dat ze opnieuw in derde provinciale uitkomen met heel wat derby’s.

“Van de nieuwe spelers verwacht ik hetzelfde als van de spelers met wie ik al jaren samenwerk”, vertelt T1 Geoffrey Barre. “Tijdens de ploegvoorstelling heb ik mijn ambities uitgesproken, namelijk dat we moeten meedraaien in derde provinciale. Meer specifiek in de linkerkolom. We hebben een brede kern door de vele nieuwe spelers en het laat ook toe om verschillende systemen toe te passen. We haalden zowel versterking voor onze basis als in de breedte. Ook de beloften werden stevig aangevuld.”

Hoger niveau

“Er zitten een aantal namen tussen die wel bekend zijn en die ervaring hebben op een hoger niveau, maar voor mij zijn alle spelers even belangrijk. Ook bij de jongere spelers zit er heel wat kunde en ik heb hen dan ook verteld dat zij zeker de kans krijgen om zich te bewijzen in de eerste ploeg als ze zich tonen op training en bij de beloften.”

“We zijn ook ontzettend blij dat we opnieuw in derde provinciale aantreden. We horen daar thuis en de vele derby’s zijn altijd mooi. We zijn tijdens corona overgegaan naar tweede als beste derde, maar het verschil tussen derde en tweede is groot. Als club zijn we tevreden dat we stabiliteit kunnen zoeken een reeks lager.”

Zoon Aiden

“Mijn zoon Aiden komt ook naar VVEK. Hij is 16 en zat bij Dosko Beveren, terwijl wij vlak bij het veld van Emelgem wonen. Hij deed enkele trainingen mee en mijn T2 vroeg waarom hij niet bij ons kwam voetballen. Daar was ik eerst niet echt voorstander van, omdat het wat moeilijk kan liggen als je trainer bent van je zoon, maar hij wist me te overtuigen. Hij kan hier ervaring opdoen met nog een aantal jongeren.” (RV)