VV Emelgem-Kachtem (3C) maakt zich op voor topper

In derde provinciale C azen nog heel wat ploegen op de tweede plaats. KSV Kortrijk is ondertussen al zeker van het kampioenschap. Maar daarna ligt alles er nog dicht opeen in de linkerkolom en is het ieder weekend uitkijken naar de nieuwe uitslagen.

“In het begin van het seizoen hadden we een mindere periode”, zegt de 26-jarige linksachter Jason Vanrobaeys uit Kuurne. “We speelden ook ons spel maar schoten ons iedere keer zelf in de voet. Maar ik denk dat iedereen er altijd is in blijven geloven waardoor we nu toch nog altijd meespelen voor een tweede plaats. Al had ik niet meer gedacht dat we terug zouden komen omdat we iedere keer het geluk niet hadden, maar ik ben blij dat we staan waar we moeten staan.”

Haasje-over

Vorige week liet VVEK nog thuis de punten liggen tegen Bellegem en zag het dit team over hen wippen. Zondag trekken de Emelgemnaren naar Ledegem dat op een gedeelde tweede plaats staat en vorige week ook geen punten kon rapen. “Vorige week tegen Bellegem was niet onze beste match”, weet Jason. “We kregen niets voor elkaar en verspeelden het zelf in de eerste helft. We gaan gewoon uit van onze eigen sterkte tegen Ledegem. Ik denk dat het een mooie match zal zijn met veel balbezit in het middenveld.”

Op leider Kortrijk na, staan heel wat ploegen nog op een zakdoek samen en is het iedere week haasje-over in de strijd om de tweede plaats.

“Die tweede plaats zullen we moeten bepalen in onze volgende drie matchen. We moeten gewoon elke week ons spel spelen. Daar hebben we al veel ploegen pijn mee gedaan.”

Maar niet iedereen in de ploeg wil tweede eindigen. “Sommigen willen graag overgaan naar tweede provinciale en sommigen vinden dat we dit beter niet zouden doen. We moeten nog eens rond de tafel zitten om te kijken wat het beste is voor de club en zodat iedereen weer op eenzelfde lijn zit”, besluit Jason.

Salim Kasmi liet weten dat hij VVEK verlaat en volgend seizoen voor Heule uitkomt. (RV)

Zondag 23 maart om 15 uur: Olympic Ledegem – VV Emelgem-Kachtem.