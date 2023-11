VV Emelgem-Kachtem (3C) heeft iets recht te zetten tegen Scor

VV Emelgem-Kachtem wist zich na een moeizaam begin opnieuw in de buik van het klassement van derde provinciale C te nestelen. De club wil met nog enkele zeges met een goed gevoel de winterstop ingaan. Zaterdag treft het Oostrozebeke, waar het vorig seizoen tweemaal het onderspit dolf.

“Met 1 op 18 kenden we een bijzonder slechte start”, opent de 32-jarige centrale verdediger Stijn Vandeginste uit Heule, die bediende is bij Lano. Hij is ondertussen al aan zijn zesde seizoen toe bij VV Emelgem-Kachtem. “Maar we hebben ons daarna goed herpakt. We behaalden 12 op 15. Een verbeterde mentaliteit ten opzichte van het begin van het seizoen ligt hiervoor aan de basis. In het klassement ligt momenteel alles nog open. Met een goeie reeks doen we opnieuw mee voor de top 5. Maar we moeten eerst nog een paar keer winnen om met een comfortabel gevoel de winterstop te kunnen ingaan.”

Zaterdag ontvangt VVEK Oostrozebeke. Een team waar het maar al te graag van wil winnen. “Vorig seizoen hebben we twee maal verloren van SCOR, maar we hebben toen nooit ons gewone niveau gehaald. Het zal voor ons zaak zijn om gemotiveerd de wedstrijd aan te pakken en uit te gaan van onze eigen sterkte. We kunnen tegen elke ploeg iets forceren als we gemotiveerd aan de aftrap komen. Dat zal geen probleem zijn, aangezien we nog iets recht te zetten hebben na vorig seizoen.”

Schoenen aan de haak

Voor heel wat spelers van VVEK is dit hun laatste seizoen, en dat willen ze graag in schoonheid afsluiten. “Dit seizoen wordt mijn laatste”, aldus Stijn. “Net als van enkele ploeggenoten. Het is de bedoeling om met een goed gevoel de schoenen aan de haak te hangen en er dit seizoen nog het maximum uit te halen wat eruit te halen valt.”

VVEK mist momenteel twee spelers. De broers Liam en Zion Driessens zijn geblesseerd tot aan de winterstop. (RV)

Zaterdag 25 november om 19 uur: VV Emelgem-Kachtem – SC Oostrozebeke.