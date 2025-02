VV Emelgem-Kachtem (3C) ambieert top vijf

In derde provinciale C kende VV Emelgem-Kachtem een bijzonder sterke tweede periode. Indien ze de inhaalmatch tegen Heule winnen, kunnen ze zelfs periodekampioen worden en zich verzekeren van de eindronde. “Momenteel zijn we tevreden met onze plaats in het klassement, aangezien we zeker wel de kwaliteiten in huis hebben om top 5 te spelen. Dus we hopen daar ook te eindigen”, opent centrale verdediger Timothy Thomas (31) uit Ingelmunster.

“De eerste periode speelden we ook heel goed voetbal, maar bleven de resultaten uit. Ik denk dat we een tikkeltje naïef waren en het vaak te mooi wilden doen, waardoor we onnodig risico’s namen. In de tweede periode zie je dat het mooie voetbal ook wordt omgezet in veel kansen en veel doelpunten, maar dat we op het juiste moment ook verdedigend een blok kunnen neerzetten en een wedstrijd kunnen uitspelen.”

Kwaliteit

“We hadden vooral niet verwacht dat we op een gegeven moment voorlaatste zouden staan, dus in dat opzicht was het wel even schrikken. Echter voelde iedereen ook wel aan dat we veel kwaliteit in huis hebben en dat het op een gegeven moment wel zou keren, wat nu gebeurd is gedurende de tweede periode.”

Doelstelling voor het seizoen was een rustig seizoen te draaien en indien mogelijk in de top 5 te eindigen. “Momenteel staan we daar en daarbovenop kunnen we nog de tweede periodetitel binnenhalen als we onze inhaalwedstrijd weten te winnen in Heule. Dan verzekeren we ons van eindrondevoetbal”, weet Timothy.

Zaterdag neemt VVEK het op tegen Anzegem dat vijfde staat met 1 punt minder, maar met 2 matchen minder gespeeld. “Jong Anzegem was voor mij persoonlijk één van de sterkere tegenstanders in de heenronde. Thuis hebben we nog een 3-1 voorsprong uit handen gegeven en moesten we uiteindelijk nog tevreden zijn met een 3-3 gelijkspel. Het wordt dus sowieso opnieuw een geladen wedstrijd tussen 2 ploegen die meedoen voorin het klassement. Hopelijk kunnen we ze dit keer wel verslaan en pakken we de 3 punten mee naar huis.” (RV)

Zaterdag 15 februari om 19.30 uur: Jong Anzegem – VV Emelgem-Kachtem.