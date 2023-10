Vrienden Rémi Lievens (VVEK – 3C) en Ricardo Perneel (Mandel) oog in oog“: Vijanden voor 90 minuten”

Rémi Lievens en Ricardo Perneel speelden jaren samen bij KFC Izegem en Mandel United en zijn bovendien beste vrienden. Zaterdag staan ze echter tegenover elkaar in de derby tussen VV Emelgem-Kachtem en Mandel United B in derde provinciale C en zijn ze heel even elkaars grootste vijand.

“Ik vind het leuk om eens terug tegen Rémi te spelen. Brengt het extra spanning mee? Dat nu niet, misschien eerder wat gezonde stress. Ik zie Rémi nog veel buiten het voetbal en het is leuk om elkaar eens tegen te komen op het voetbalveld. Tegen elkaar, jammer genoeg niet samen. We willen natuurlijk allebei de wedstrijd winnen, want we zitten in dezelfde vriendenkring en zouden het anders lang mogen horen”, lacht aanvallend middenvelder Ricardo Perneel (23) uit Izegem. “Voor 90 minuten zijn we elkaars vijanden, maar na de wedstrijd staan we weer gezellig bij elkaar in de kantine een pintje te drinken, daar ben ik zeker van.”

“Ik verwacht een enorm leuke pot voetbal met aan beide kanten 200 procent inzet. Wij hebben nu twee wedstrijden na elkaar verloren en willen natuurlijk de rug rechten. Als dit zou kunnen tegen Emelgem zou dat dubbel zo leuk zijn voor de ploeg. Het andere verhaal is ook waar, Emelgem staat met een 1 op 18 alleen laatste en dat willen zij ook zo snel mogelijk veranderen. En dat kunnen ze doen door een eerste driepunter te nemen tegen ons. Voor beide ploegen staat er dus heel wat op het spel.”

Zonder woorden

“Zaterdag verwacht ik dat het een mooie derby wordt met veel harde duels. Zoals we de laatste weken trainen, denk ik dat we kans maken om de drie punten thuis te houden”, weet Rémi Lievens (22) uit Izegem, spits bij VVEK. “Ik zal mijn beste beentje voorzetten om mijn ploeg naar de overwinning te brengen. Het is een dubbel gevoel om tegen Ricardo te staan. Toen ik nog bij Mandel speelde, communiceerden wij zonder woorden op het veld en vonden wij elkaar perfect. Nu is dat anders. Ik wens Ricardo het allerbeste toe, hij is de beste voetballer van Mandel, maar ik hoop dat wij gaan winnen.”