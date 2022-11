Tweede doelman Leonard Holvoet (SV Kortrijk) grijpt zijn kans: “Ik heb nog heel veel te bewijzen”

Na een tegenvallende start met slechts 5 op 21, herpakte SV Kortrijk zich uitstekend met drie overwinningen op rij. Vorige speeldag kwam een einde aan de Kortrijkse zegereeks en moesten de jongens van T1 Geert Vandevyvere met nipte 2-1-cijfers de duimen leggen tegen op Mandel B. “Zaterdag op eigen veld tegen hekkensluiter Helkijn moeten we onze gram halen”, maakt doelman Leonard Holvoet een vuist.

Hoe hoog SV Kortrijk dit seizoen de lat wilde leggen was niet meteen duidelijk. De blauw-zwarten kwamen met een sterk gewijzigde en vooral fel verjongde kern aan de aftrap, wilden vooral geen druk leggen op de jonge schouders. In zijn eerste drie wedstrijden moest Kortrijk het met een magere 1 op 9 stellen. Pas op de vierde speeldag, thuis tegen Otegem, mocht Essevee met afgetekende 6-1-cijfers voor de eerste keer juichen. De voorbije weken legde Kortrijk achtereenvolgens Ingooigem (4-1), Ledegem (0-2) en Stasegem (4-0) over de knie.

Vorige speeldag op Mandel B (2-1) kwam een einde aan de Kortrijkse succesreeks. “Ondanks het feit dat we een goede wedstrijd speelden, kregen we niet waar we recht op hadden”, zegt de 19-jarige doelman Leonard Holvoet. “Ondertussen hebben we toch al bewezen dat we meer dan ons mannetje kunnen staan, we nog steeds aan het groeien zijn. Voor heel wat jongeren is het hun eerste kennismaking met derde provinciale. Ook ik hoor daarbij. Vorig seizoen stond ik in het doel bij de B-ploeg van Wielsbeke in vierde provinciale. Toen de ploeg werd opgedoekt, moest ik op zoek naar een nieuwe ploeg.”

“Tegen Helkijn moeten we opnieuw aanknopen met de zege”

“Mijn keuze viel op SV Kortrijk. Aanvankelijk moest ik me tevreden stellen met een plaats op de bank. Pas drie weken geleden kreeg ik mijn kans. We gingen met 0-2 winnen op Ledegem en ook de volgende wedstrijd – 4-0 tegen Stasegem – hield ik de nul op het bord. Jammer dat we vorige speeldag op Mandel geen loon naar werken kregen. Uiteraard is het de bedoeling om bij Kortrijk op termijn eerste doelman te worden. Ik besef best dat ik nog veel te bewijzen heb, maar aan inzet zal het me zeker niet ontbreken. Of ik zaterdag tegen Helkijn opnieuw tussen de palen staat, zal ik pas tegen het eind van de week weten. In ieder geval, tegen Helkijn moeten we onze gram halen, opnieuw aanknopen met de zege.”

Fan van Standard

Leonard Holvoet is naast doelman bij SV Kortrijk ook fan van Standard Luik. “Net als mijn broer”, vertelt de Ooigemnaar. “Hij trekt tijdens het weekend meermaals naar Luik om de wedstrijden bij te wonen. Dit seizoen heb ik het moeten stellen met één uitwedstrijd op Waregem waar de Rouches met 0-3 wonnen. Voorheen was doelman Sinan Bolat mijn grote voorbeeld. Zijn optreden en présence, daar hield ik van”, besluit Leonard Holvoet.

(AV)