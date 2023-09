Trainer Kenzo van SC Oostrozebeke (3C) hoopt op rustig seizoen: “Maar zo vlug mogelijk punten pakken”

Op zaterdag 2 september begint trainer Kenzo Dejonghe uit Oostrozebeke aan zijn eerste volle seizoen nadat hij vorig seizoen de populaire trainer Eric Verstraete opvolgde. Onder Kenzo wist Scor zich met heel veel moeite te redden in derde provinciale.

“Ik ben helemaal niet pessimistisch over wat moet komen. We hebben een vrij goede voorbereiding achter de rug en van de vijf wedstrijden die we speelden in het kader van de beker wonnen we er drie, speelden we één keer gelijk en verloren we tegen Varsenare. Ik zie nu al dat de vijf versterkingen die we hebben binnengehaald zullen renderen. Niettemin wordt de lat niet hoog gelegd na het kwakkelseizoen vorig jaar.

Scherper

Een rustig seizoen draaien en niet steeds elke wedstrijd moeten spelen met de daver op het lijf en steeds maar vechten tegen het degradatiespook. Ik heb heel veel geleerd uit de voorbereiding. Eén ding is zeker, in de competitie zal het scherper moeten gebeuren en er zal met nog meer overgave gespeeld moeten worden vooral tegen de betere ploegen. Een pluspunt is ook dat de vele jongeren die we vorig seizoen hebben ingepast na een jaartje ervaring ook meer gaan renderen.”

“Ik heb de spelers op het hart gedrukt dat we er alles aan moeten doen om onze positie in de ranking zo vlug mogelijk veilig te stellen. Vooral thuis moet er beter gepresteerd worden dan vorig seizoen. Zo vlug mogelijk punten pakken is de boodschap.”

Zaterdag wordt er thuis geopend tegen Geluwe. “Geluwe is voor mij een totaal onbekende ploeg. Een zakker uit een hogere reeks. Naar verluidt is Geluwe dit seizoen de te kloppen ploeg naast Aalbeke en Kachtem.”

“Misschien nog een klein detail. Het grasveld ligt er schitterend bij en dat heeft alles te maken met het feit dat we zelf hebben ingestaan voor onderhoud en besproeiing. Lesly Beke is de man die deze klus voor zijn rekening neemt. Hij heeft dit perfect gedaan.”