Trainer Joost Malfait (SV Ingelmunster – 3C): “Derby tegen Mandel United B is een haalbare kaart”

Voor de tweede week op rij kan de Brigandsaanhang zich verkneukelen aan een derby, dit keer tegen Mandel United B. Een hele mooie affiche, al staan de jongens van trainer Joost Malfait nog ver weg van hun beste vorm.

Voorlopig draait het vierkant, maar het spreekt voor zich dat SV Ingelmunster op het einde van de rit wil meedoen voor de knikkers. “Ik geef grif toe dat we helemaal nog niet staan waar we moeten staan en dat heeft alles te maken met het inpassen van de nieuwe aanwinsten die er door allerhande redenen nog niet bijliepen”, aldus Malfait na de 1-0-zege zaterdag tegen SC Oostrozebeke. “Even geduld, het goede ritme en het betere spel komen er zeker aan. Voorlopig is het week na week nog wat behelpen, maar we werken hard om een goed niveau te halen. Het is beter dat we nu nog niet meedraaien aan de top, zo worden we niet onmiddellijk geviseerd door de andere ploegen. Je moet nog een drietal weken geduld oefenen, dan zullen wij er staan.”

“Hoe ik kijk naar de derby tegen Mandel United B? Door alles wat er daar gaande is met deze fusieploeg weet ik echt niet welke impact de gebeurtenissen zullen hebben op deze ploeg. In tegenstelling tot vorig seizoen geloof ik niet dat er mannen van de eerste ploeg zullen ingezet worden bij de B-ploeg, want ze hebben het al moeilijk om een eerste ploeg samen te stellen. Voor mij is dit een haalbare kaart. In de ranking hebben wij één puntje meer dan Mandel United B, maar dat heeft momenteel nog niets te betekenen. We moeten alleen naar onszelf kijken. Ik verwacht dat we tegen Nieuwjaar in de top vijf van de klassering staan.” (CLY)

Zaterdag 17 september om 19.30 uur: SV Ingelmunster – Mandel United B.