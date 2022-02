Trainer Eric Verstraete (SC Oostrozebeke 3C) blijft samen met T2 Kenzo Dejonghe op post

Voor de winterstop presteerde SC Oostrozebeke ondermaats, maar corona speelde daarin een grote rol. En naast al die afwezigen zat ook de ziekenboeg vol belangrijke onmisbare pionnen.

“Op zeker ogenblik moest ik het zien te rooien met slechts twee verdedigers. Op die manier waren we nooit in staat om de gestelde ambities waar te maken en dat was de rechterkolom halen”, aldus trainer Eric Verstraete. Als we het trainersduo mogen geloven, is het grootste leed geleden.

“Ik denk dat we het nu over een andere boeg kunnen gooien en dat heeft alles te maken met terugkerende spelers uit blessure en het inpassen aan enkele jonge elementen. Nu ik een beroep kan doen op meer basisspelers zijn we anders gaan spelen. We hebben ons blok hoger gezet, zodat we minder doelpunten gaan slikken. De jongste wedstrijd tegen Aalbeke, de tweede in de stand, was een opsteker. Ik geloof dat de kentering in positieve zin is ingezet.”

In de kelder

Momenteel staat Scor nog steeds in de kelder van derde provinciale C. “De volgende vijf matchen zijn cruciaal. Vergeet niet dat van die vijf matchen er liefst vier thuis zijn en dat is een enorm voordeel. We spelen ook tegen rechtstreekse concurrenten.”

“Met een Kylian Vanhoutteghem die stilaan naar zijn beste vormpeil toegroeit en de inbreng van een paar jongeren zoals Bossuyt, Debruycker en Lauwers achterin moet één en ander mogelijk zijn. Kijk, er vallen nog 36 punten te verdienen, daarvan moeten we er 15 kunnen binnenrijven om zeker te zijn van het behoud.”

“Of er ook al gekeken wordt naar de toekomst van de club? Heel zeker. Ik kan nu al verklappen dat de T1 en T2 op post blijven. Alleen Aäron Feys stopt met voetballen en alleen Prat is voorlopig nog een vraagteken. Intussen zijn er al een zevental transfers gedaan, maar de focus wordt vooral gelegd op een viertal jeugdspelers die overstappen naar de A-kern (Luca Beke, Lewie Buyse, Juul Baert en Thomas Behaeghe). Verder blijft 90 procent van de kern”, besluit Eric.

