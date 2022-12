T2 Kenzo Dejonghe wordt nieuwe trainer van SCOR in opvolging van Eric Verstraete

Eric Verstraete gaf er vorige week na bijna vijf seizoenen bij SC Oostrozebeke de brui aan. Afgelopen weekend nam T2 Kenzo Dejonghe al over en boekte men een mooie 1-3 zege op het veld van VV Emelgem-Kachtem. “We hebben nu een overeenkomst met Kenzo dat hij minstens tot het einde van het seizoen onze nieuwe hoofdtrainer wordt”, klinkt het bij voorzitter Jean-Marie Bonte.

De spelers hebben het signaal begrepen. Dat is toch de mening van voorzitter Jean-Marie Bonte. “Ze moesten zelf eens in de spiegel kijken, meer inzet en beleving tonen. Op Emelgem-Kachtem was dat zo en dan zie je dat ook in tegen een topploeg uit derde provinciale C een resultaat kunt neerzetten.”

Op zoek naar nieuwe T2 en TVJO

Eric Verstraete had zijn ontslag gegeven om een kentering teweeg te brengen. Dat is gelukt en het is nu zijn rechterhand Kenzo Dejonghe die overneemt. “We hebben daar in het bestuur over gepraat en het was eigenlijk snel duidelijk. Kenzo kent de groep en liep ook al een viertal jaar mee met Eric. Hij deed ook de voorbereidingen van de trainingen en weet welk materiaal hij voorhanden heeft.”

Dejonghe was naast T2 ook TVJO van de bovenbouw (U15 tot en met U21). “We moeten in eerste instantie op zoek naar een nieuwe T2, maar dat gebeurt in overleg met Kenzo. Het moet iemand zijn met wie hij een klik voelt. Zijn functie als TVJO is niet meer combineerbaar met die van T1, voorlopig springt Lesley Beke daar in.”