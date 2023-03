T2 Arne Bruyneel (SC Oostrozebeke – 3C): “De jeugd van Scor moet voor het behoud zorgen”

Sinds de trainerswissel, waarbij Eric Verstraete ingeruild werd voor Kenzo Dejonghe, slaagde Scor er al in heel wat punten bij elkaar te sprokkelen. Maar of dat voldoende zal zijn om het behoud in derde provinciale te verzekeren, is de vraag.

Na het vertrek van hoofdtrainer Eric Verstraete moest Scor op zoek naar een T2, aangezien Kenzo Dejonghe van T2 naar T1 doorschoof. Zijn plaats werd intussen ingevuld door de 35-jarige Arne Bruyneel, die al acht jaar in Oostrozebeke woont, maar een voetbalverleden heeft in Meulebeke. “Van mijn 6 tot mijn 21 jaar voetbalde ik de jeugdreeksen van KFC Meulebeke en speelde ik zelfs bij het eerste elftal. Zo’n drie jaar was ik er ook jeugdtrainer. Intussen woon ik al 8 jaar in de Veldstraat in Oostrozebeke.”

Alle kansen

“Hoe ik T2 werd van Scor? Ik had gehoord dat ze op zoek waren naar een hulptrainer en ik heb meteen contact gezocht. Scor is één van de weinige ploegen die de jeugd alle kansen geeft en daar sta ik volledig achter.”

Scor staat op een weinig benijdenswaardige plaats in de ranking. Is er nog licht aan het einde van de tunnel? “We staan inderdaad op de derde laatste plaats met 21 punten achter onze naam. De kans is groot dat er drie tot vier ploegen degraderen en daar willen we niet bijzijn. Met nog zeven wedstrijden te spelen, waarvan vier tegen rechtstreekse concurrenten, is alles nog mogelijk.”

Zondag wordt er gespeeld tegen Mandel United. “Mandel staat slechts twee plaatsen hoger en telt vier punten meer. Alles blijft mogelijk. Ik kijk echter nu al uit naar het orgelpunt van het seizoen: de match tegen Ingelmunster op zondag 30 april. Ik hoop alleen dat we tegen dan al gered zijn en Ingelmunster zeker is van de eindronde.” (CLY)

Zondag 12 maart om 14 uur: Mandel United B Scor.