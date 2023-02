T1 Jörn Christiaens (OG Stasegem): “Er komen belangrijke wedstrijden aan”

Stasegem had zich in het begin van het seizoen vooropgesteld om een rustig seizoen te draaien en dan eventueel voor volgend jaar uit te kijken naar versterking om opnieuw een daadwerkelijke rol van betekenis te kunnen spelen in de reeks. Trainer Jörn christians is niet ontevreden.

“We konden eigenlijk zelfs al wat punten meer gehaald hebben. Ik kom op zeker zes punten die we niet haalden door net niet te kunnen afwerken en het deksel op de neus te krijgen. Een probleempje is onze wat te smalle kern. Bij enkele kwetsuren of schorsingen beginnen we dat te voelen. In onze aanvallende linie kon het wat beter. We scoren niet gemakkelijk. We missen ook al lang Micky Seys, om maar een voorbeeld te geven. Vorig seizoen scoorde hij vlot, het is nu natuurlijk wel een reeks hoger. Al loopt het na nieuwjaar weer wat vlotter. Nu moeten we tegen RC Waregem B en daarna naar SC Oostrozebeke. Twee belangrijke wedstrijden. Als we die over de streep kunnen trekken, denk ik dat we zo goed als zeker zijn van het behoud. Dan kunnen we wat bevrijder spelen. Maar we moeten ze wel winnen hé.” (MVA)