T1 Jérémy De Neve (Jong Helkijn) over behoud in derde provinciale: “Ik houd mijn hart vast dit seizoen”

Jong Helkijn forceerde vorig seizoen via de eindronde de promotie naar derde provinciale.

Voor T1 Jérémy De Neve en zijn manschappen wordt het dit seizoen een hele opgave om zich zonder zorgen te handhaven. “Kwaliteit hebben we genoeg, maar bovenal moet de mentaliteit goed zitten”, weet de Helkijnse sportieve baas.

Festivaldrang

Momenteel blijft Jérémy De Neve niet van zorgen gespaard. Veel van zijn spelers waren de vorige weken met verlof. Pas deze week kon hij beginnen aan het klaarstomen van zijn manschappen, hopen dat die voldoende fit geraken om hun start in derde provinciale niet te missen. “Op papier beschik ik over een ruime kern van 27 spelers”, vertelt Jérémy. “Maar op de trainingen zag ik er door allerlei redenen slechts een dertiental opdagen. Sommige waren op reis, andere gaven er de voorkeur aan om zich op festivals te gaan uitleven.”

Ziekenboeg

“Ja, het fanatisme voor het voetbal is niet meer zoals in onze tijd”, zucht hij. “Het stoort me enorm, maar wat kan je er aan doen? Ik zal ermee moeten leren leven, maar leuk is anders. Sommige van mijn jongens zijn nog aan het revalideren. Het zal wellicht tot oktober duren vooraleer die weer inzetbaar zijn. Vooraf hoopte ik in de middenmoot rustig mee te draaien. Momenteel maak ik me toch zorgen of die doelstelling wel haalbaar is. Vanaf de eerste competitiematch gaan we bij de les moeten zijn. Ik hou mijn hart vast. Mogelijk zie ik het nu wat te somber in, en kunnen mijn jongens mij op de eerste speeldag op Oostrozebeke met een positief resultaat aangenaam verrassen. Het zou mij en de ganse club een ferm hart onder de riem steken”, besluit Jérémy De Neve. (AV)