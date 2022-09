T1 Eric Verstraete (SC Oostrozebeke 3C) tegen ex-ploeg SV Ingelmunster: “Ik ben tevreden met een gelijkspel”

Zaterdag om 19.30 uur staat het duel tussen SV Ingelmunster en SC Oostrozebeke gepland. Dat wordt een knalaffiche. Trainer Eric Verstraete, een rasechte Ingelmunsternaar in Oostrozebeekse loondienst, blikt optimistisch vooruit. Zijn team won de openingsmatch tegen Helkijn, terwijl de Brigands met 2-0 de boot ingingen op Otegem. “Voor Ingelmunster is het van moeten, wij kijken de kat uit de boom.”

Trainer Eric Verstraete is iemand die de Brigands door en door kent. “Ik speelde er zelf van 1985 tot 1990 en speelde met de ploeg kampioen in tweede provinciale in 1990. Het spreekt voor zich dat ik de buren ben blijven volgen, maar een derby is een ander verhaal. Wij hebben een stapje voor, maar voor Ingelmunster is het van moeten. Wij hebben trouwens verdiend gewonnen thuis tegen Jong Helkijn, maar vergeet niet dat bij de openingsmatch alle ploegen even scherp staan.”

Zij zijn sterker, dat geef ik toe

“Wij beginnen sterk gehandicapt aan de wedstrijd. Voor ons komt deze partij wat ongelegen. Ik mis zo maar eventjes acht vaste pionnen zoals Emiel Arslyder (vakantie), Andreas Walgraeve (vakantie), Jordy Vanassche (werkverplichting), Tibo Bossuyt (huwelijk), Sander Debruycker (vakantie), Laurens Bonte (duimbreukl), Bernt Catry (harmstings) en Jarne Vanbos (knieblessure). Het wordt razend ingewikkeld om een ploeg op te stellen. Er moeten veel beloften ingepast worden, maar we hebben het voordeel dat wij al drie punten op zak hebben. Dit betekent dat we tegen dit Ingelmunster niet per se moeten winnen en ik geef grif toe dat wij niet die kwaliteit in onze rangen hebben als de tegenstander. De volgende partij thuis tegen Heule is voor ons veel belangrijker omdat dit een rechtstreekse concurrent is voor ons.”

Tegenstander

“Hoe sterk ik de tegenstander inschat? Het spreekt voor zich dat ik bijzonder goed op de hoogte ben van dit SV Ingelmunster. Naar mijn mening is de ploeg in zijn geheel niet veel sterker dan vorig jaar. Ik geloof echt niet dat ze zoveel beter zijn dan wij. Al moet ik toegeven dat Ingelmunster tot de top vijf van deze reeks behoort. Ik zou bijzonder tevreden zijn met een gelijkspel.” (CLY)

Zaterdag 10 september om 19.30 uur: SV Ingelmunster – SC Oostrozebeke.