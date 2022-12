T1 Eric Verstraete neemt ontslag bij Scor (3C): “Alles geprobeerd, niets hielp”

Wie met het Oostrozebeekse voetbal vertrouwd is, zal niet verrast opkijken bij het nieuws dat trainer Eric Verstraete de eer aan zichzelf heeft gehouden en zelf ontslag nam bij SC Oostrozebeke.

Dat trainer Eric Verstraete, die aan zijn vijfde seizoen bij Scor bezig was, er de brui aan geeft, heeft volgens voorzitter Jean-Marie Bonte alles te maken met de uiterst zwakke resultaten die worden neergelegd. “Wij zijn zonder meer bezig aan een heel slecht seizoen. We halen nauwelijks punten. We krijgen veel doelpunten tegen en scoren lukt al helemaal niet. Dat zwakke spel heeft ertoe geleid dat we beland zijn op de voorlaatste plaats in de ranking zodat na 13 matchen de situatie heel dramatisch is.”

“Er moest gezocht worden naar een oplossing en zoals dat meestal in het voetbal gaat, is de trainer de dupe. We hebben dinsdagavond de koppen bij elkaar gestoken in de hoop een oplossing te vinden, maar die kwam er niet. Daarop heeft de trainer de eer aan zichzelf gehouden en zijn ontslag ingediend. Na een twee uur durende gesprek liet de trainer weten dat hij in het belang van de club de sportieve leiding uit handen geeft.”

Niets te verwijten

“Of de trainer alleen verantwoordelijk is voor de slechte gang van zaken? Helemaal niet. De spelers dragen een grote verantwoordelijkheid. Het is zoals Hein Vanhaezebrouck zegt bij AA Gent: je kan de spelers die niet presteren toch niet doodschieten, dus werd er gekozen voor het ontslag van de trainer. Toch voeg ik hier onmiddellijk aan toe dat de trainer niets te verwijten valt. We hebben veel te danken aan trainer Eric Verstraete. Hij is erin geslaagd heel wat jeugd in te passen en hij heeft ons van vierde naar derde provinciale geloodst.”

Transferbeleid

“Hoe het nu verder moet? Vooreerst willen wij zeker niet degraderen. De T2 Kenzo Dejonghe neemt voorlopig het sportieve gedeelte over, maar wij gaan zeker niet overhaast te werk gaan. Voor de laatste drie matchen komt er zeker nog geen vervanger al zullen de sollicitaties straks binnenstromen.”

Trainer Eric Verstraete: “Ik heb de eer aan mezelf gehouden, maar echt met pijn in het hart. Ik heb hier vijf mooie jaren beleefd en ben erin geslaagd veel jongeren in te passen en de ploeg naar derde provinciale te loodsen. Bovendien maakten we vorig seizoen een sterke tweede ronde mee zodat ik haast zeker was dat we dit seizoen zouden doorbreken. Ik heb echt alles geprobeerd om het tij te doen keren, maar de mayonaise pakte niet. Te veel spelers bleven gewoon onder hun niveau presteren.”

(CLY)