T1 Diederick Haesebrouck (SV Kortrijk) legt de lat hoog: “In debuutjaar prijs pakken”

In derde provinciale C kende SV Kortrijk een uitstekende start, is de jongste weken wat teruggevallen. Zaterdag krijgen de jongens van T1 Diederick Haesebrouck de buren van Kuurne over de vloer. “Winnen is een must”, maakt de Kortrijkse sportieve baas een vuist.

Na 10 jaar nam Geert Vandevyvere afscheid van SV Kortrijk nam Diederick Haesebrouck de trainersfakkel over. De bijna 48-jarige Oostrozebekenaar doet dat niet slecht. SV Kortrijk opende het seizoen met zeven ongeslagen wedstrijden waarvan het er vier afsloot met een gelijkspel. Daarna volgde een magere 0 op 9. Met 20 gescoorde goals kan SV niet klagen over het gebrek aan scorend vermogen. Maar als ex-doelman moeten de 20 tegendoelpunten wel een doorn in het oog zijn van Diederick Haesebrouck. “Dat is nog een werkpunt”, beseft de Kortrijkse T1. “Maar door de vele blessures zijn er ook verzachtende omstandigheden. Eenmaal terug op volle sterkte moeten we voluit gaan voor een eindrondeticket.”

Wereld van verschil

In een vorig leven stopte Diederick Haesebrouck de ballen bij de jeugd van RC Harelbeke, later stapte hij over naar SV Kortrijk, Ingooigem, Desselgem en Oostrozebeke. Bij Scor, onder de vleugels van Eric Verstraete, kreeg hij de smaak van het trainerschap te pakken. Dit seizoen maakte hij bij SV Kortrijk zijn groot debuut als T1. “Een wereld van verschil met een job als T2”, ervaart Diederick Haesebrouck. “Als hoofdtrainer sta je op met voetbal en ga je ermee slapen. Als het niet goed draait, blijft dat nazinderen, kan je moeilijk je slaap vatten. Wat kan beter, wat moet veranderen, zijn vragen die je voortdurend bezig houden. Maar ik klaag niet, heb er zelf voor gekozen. Het zou uiteraard schitterend zijn moesten we in mijn debuutjaar het seizoen kunnen afsluiten met een prijs. Maar die prijs zullen we niet in de schoot geworpen krijgen. Daarvoor zullen we hard moeten knokken. Vorige speeldag werd wegens de veelvuldige regen naar een latere datum verschoven. Hopelijk moeten we niet aan de bak tijdens de eindejaarsfeesten. Van heel wat spelers die voor deze periode een reis geboekt hebben, kan je niet eisen dat ze die annuleren”, besluit Diederick Haesebrouck. (AVW)

Zaterdag 25 november 19 uur: SV Kortrijk-FCE Kuurne.