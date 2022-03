SV Kortrijk blikt vooruit op match van levensbelang tegen FC Aalbeke:“Geen punten meer vergooien”

In derde provinciale C is met Dosko Beveren de kampioen reeds gekend. Dosko telt negen punten voorsprong op naaste achtervolger Bissegem en mag de datum voor het kampioenenbal reeds vastleggen. Meer spanning is er voor de eindrondeplaatsen. Zelfs de nummer zeven SV Kortrijk maakt nog kans om een eindrondeticket in de wacht te slepen.

Bissegem, dat de eerste periodetitel binnenhaalde, is reeds zeker van deelname aan de eindronde. En ook Ingelmunster en Winkel B maken een serieuze kans om hun ticket te halen. Wie de vierde deelnemer wordt, is momenteel koffiedik kijken. Zelfs de nummer zeven SV Kortrijk die momenteel drie en twee punten achter ligt op respectievelijk FC Marke en FC Aalbeke maakt nog kans. “Tenminste als we niet te veel steken meer laten vallen”, waarschuwt T1 Geert Vandevyvere.

Wisselvallig seizoen

Een eerste hapering was er reeds zondag in de thuiswedstrijd tegen Hooglede. De blauw-zwarten waren de jongste weken goed bezig; ze begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Na een uur zat Kortrijk met een 2-0 voorsprong op rozen. Tenminste dat dachten ze bij Essevee. Maar de bezoekers hadden aan drie dolle minuten genoeg om alsnog met een punt te gaan lopen. “Voor de wedstrijd tegen Hooglede kwamen we gehavend aan de aftrap”, beweert Geert Vandevyvere. “Desondanks moeten we die wedstrijd altijd winnen. Met een 2-0 voorsprong zaten we in een zetel. Maar we hebben het zo moeilijk om die nul op het bord te houden.” De eindronde halen kan nog altijd, alhoewel Kortrijk twee kostbare punten verspeelde die men mogelijk bij de eindafrekening wel eens tekort zou kunnen komen. Zaterdag staat er met FC Aalbeke-SV Kortrijk een levensbelangrijke wedstrijd op het programma. Wie wint zet zijn eindrondeambities kracht bij, wie verliest mag er een kruis over maken. “We weten waar we voor staan”, zegt Geert Vandevyvere. “Het is trouwens een verrassing dat we nog steeds kans maken om de eindronde te halen. Dit seizoen legden we te weinig regelmaat aan de dag. Een eindrondeticket zou alsnog een mooie afsluiter zijn van ons wisselvallig seizoen. Maar we hebben ons lot niet meer in eigen handen. We mogen vooral geen punten meer te grabbel gooien.”

In voetbal hangt het soms van details, geluk of pech af. Je hebt het niet altijd in eigen handen

Huiswerk

Geert Vandevyvere is ondertussen reeds negen seizoenen aan de slag bij SV Kortrijk. “Toen ik hier de fakkel overnam, deed Essevee zijn ding in het vagevuur van vierde provinciale”, vertelt de 61-jarige Kortrijkse T1. “Lang zijn we er niet gebleven. Via de eindronde promoveerden we al snel naar derde. Ook in derde mochten we reeds proeven van de eindrondesfeer. We bereikten zelfs de finale tegen Dottenijs. Op eigen veld moesten we met 0-2 de duimen leggen. In de terugmatch zetten we de scheve situatie weer helemaal recht, dwongen verlengingen af. In die verlengingen weigerde de scheidsrechter ons toen een loepzuivere strafschop. We kregen geen loon naar werken. In voetbal hangt het soms van details, geluk of pech af. Je hebt het niet altijd in eigen handen.” Ondertussen heeft SV Kortrijk zijn huiswerk gemaakt. Het haalde al een negental nieuwe spelers binnen. “Op vraag van de spelers mogen we de namen nog niet bekendmaken. Maar dat de kern er volgend seizoen jonger zal uitzien is een feit. Heel wat ervaren ratten gaan elders hun geluk zoeken. Ze worden vervangen door jongeren die nog veel goesting hebben. Volgend seizoen begin ik aan mijn tiende seizoen bij Essevee. Die verjaardag zou ik graag met een prijs vieren”, besluit Geert Vandevyvere. (AV)