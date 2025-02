SV Kortrijk blijft op koers voor titel in derde C: “Er kan nog van alles gebeuren”

SV Kortrijk (3C) nam vorige speeldag zoals verwacht de scalp van staartploeg Wevelgem B en zag naaste achtervolger Heule zich verslikken op het bedreigde Jong Helkijn. Ondertussen is Ledegem naar de tweede plaats gesprongen, maar de rood-witten volgen op negen punten van leider Kortrijk. Zeg nu zelf, wat kan er nog misgaan?

“Dat we de champagne mogen koud zetten?”, herhaalt T1 Diederick Haesebrouck. “Dat gaan we zeker niet doen. Er zijn nog tien wedstrijden te spelen, er kan nog van alles gebeuren. We staan er uiteraard uitstekend voor. Maar nooit het vel van de beer verkopen vooraleer hij geschoten is. Ik herinner mij dat Aalbeke twee jaar geleden, toen in titelstrijd met Otegem, de topper won, daarna een feestje bouwde alsof de titel binnen was, maar op het einde van de competitie met lege handen achterbleef. In voetbal kan het plots in beide richtingen snel gaan. Wij moeten nu vooral bij de les blijven. Iedere wedstrijd vol gas geven en dan komt het goed.”

Eigen kweek

Het zou mooi zijn mocht Diederick Haesebrouck in zijn tweede seizoenen als trainer de kroon op het werk zetten en SV Kortrijk via de titel opnieuw naar tweede provinciale loodsen. “Vorig seizoen wilden we reeds meedoen voor de prijzen”, zegt de Kortrijkse sportieve baas.

“Maar onze tweede ronde ging volledig de mist in. En ook de interne sfeer, met enkele strubbelingen, was toen niet ideaal. Ondertussen staan alle neuzen opnieuw in dezelfde richting, zijn we klaar voor een stap hoger. Ons huiswerk hebben we ook al gemaakt en niet onbelangrijk, er kloppen enkele jongeren uit onze eigen kweek aan de poort van de eerste ploeg. Cyril Dumont en Abderrahman Nouali, respectievelijk 17 en 16 jaar, hebben al mogen proeven van het grote werk. Het zijn jongens die op termijn een vaste stek kunnen veroveren. Uiteraard betalen ze nu nog leergeld, maar ze zijn heel zeker een wissel op de toekomst”, aldus Diederick Haesebrouck.

Mickey Seys

De coach bevestigt dat Mickey Seys op het einde van het seizoen SV Kortrijk verlaat voor FCE Kuurne. “Het is zijn eigen keuze en daar hebben wij niets op aan te merken”, besluit Diederick Haesebrouck.