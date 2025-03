SV Kortrijk (3C) is kampioen: “Al 7 nieuwe spelers gestrikt”

SV Kortrijk ging vorige zaterdag met 0-2 winnen op Winkel. Omdat Stasegem 18 punten achterop lag, maar nog twee inhaalwedstrijden te goed had, moest SV nog even geduld oefenen om uit de bol te gaan. Pas toen zondagnamiddag Stasegem in eigen huis met 3-4 verloor van Oostrozebeke, mochten de blauw-zwarten de champagnekurken laten knallen.

“Met 16 punten voorsprong op de naaste achtervolgers Bellegem en Ledegem kon het niet meer misgaan. Het was alleen wachten tot niemand ons nog kon bijhalen”, is T1 Diederick Haesebrouck in de wolken met zijn eerste titel als T1.

“Met meer dan een straatlengte voorsprong kan niemand beweren dat we die titel niet verdienen. Nadat we de eerste periodetitel binnenhaalden, zijn we blijven doorgaan op ons elan. En het is niet de bedoeling, nu de titel officieel is, dat we er met onze pet naar gaan gooien. Nee, ik wil in schoonheid het seizoen afsluiten zoals het een kampioen past. Er resten ons nog vijf wedstrijden te spelen en die wil ik alle vijf zegevierend afsluiten.”

Zondagavond, na de nederlaag van Stasegem, verzamelden de blauw-zwarten in de Stasegemse café De Trukendoos en haalden de feestneus boven. “Volgens ingewijden, die reeds lange tijd het reilen en zeilen van de club volgen, is het 30 jaar geleden dat SV Kortrijk nog eens als kampioen over de streep bolde”, geeft Diederick Haesebrouck mee.

Stappen zetten

“Essevee heeft in die tijd nog wel eens de overstap gemaakt naar tweede provinciale, maar dat was toen telkens via de eindronde. Vorig seizoen, toen mijn eerste als T1, kwamen we aan de aftrap met de ambitie om een eindrondeticket in de wacht te slepen. Maar blijkbaar was dat toen te hoog gegrepen. Toen we dit seizoen uit de startblokken schoten, was het met de bedoeling om mee te doen voor de prijzen. In mijn achterhoofd dacht ik wel dat we gewapend waren om mee te dingen voor de titel, maar schreeuwde het uiteraard niet van de daken. Uiteindelijk moesten alle concurrenten afhaken. Of we voldoende gewapend zijn om zonder problemen te overleven in tweede? Het is niet de bedoeling om binnen de kortste tijd terug te keren naar derde. Ondertussen hebben we ons huiswerk gemaakt en strikten zeven nieuwe spelers. Geen grote namen, maar jonge talenten die bij ons kunnen ontbolsteren en nog stappen zetten”, besluit Diederick Haesebrouck. (AVW)

Zaterdag 22 maart om19 uur: SV Kortrijk – OG Stasegem.