SV Ingelmunster (3C): Nieuwe outfit, nieuwe sponsors, nieuwe spelers, zelfde ambitie

SV Ingelmunster, dat zijn ambities van vorig jaar – een ticket voor de eindronde – niet kon waarmaken, heeft in het Blauwhuis zijn nieuwkomers en ambities voor het nieuwe voetbalseizoen voorgesteld.

Bart Saelens, pr-man van Ingelmunster, voerde eerst het woord. “Vorig jaar zijn we er niet in geslaagd om met de eerste ploeg de eindronde te halen. en wordt er dus opnieuw gestart in 3de provinciale C. Toch ziet het komend seizoen er veelbelovend uit. Het zal op sportief vlak een topjaar worden, met heel veel derby’s op het menu. Ik denk hierbij aan Lendelede, Oostrozebeke, Mandel United Izegem B, Emelgem-Kachtem, Stasegem en Heule. Zij zullen beslist allemaal het beste van zichzelf komen geven, op onze prachtige locatie.”

“Vorig seizoen hadden we te kampen met enorm veel geblesseerden. De meeste jongens zijn nu gelukkig terug en helemaal fit, zodat ze heel binnenkort kunnen aantreden in de beker van West-Vlaanderen en vervolgens in de competitie begin september.”

De nieuwkomers zijn Wim Vandoorne (37), Timo Van De Wouwer (34), Axel Delecluyse (25), de jonge nieuwe doelman Michiel Tant (18) en de aanvallend ingestelde middenvelder Luca Babylon (21).

Na drie seizoenen treedt Ingelmunster straks aan in een nieuwe outfit, ook al omdat er enkele nieuwe sponsors zijn aangetrokken. De staf blijft op post: Joost Malfait als T1, geassisteerd door T2 Glenn Van Hollebeke en keepertrainer Frank Boussauw. Simon Vanthuyne is verantwoordelijk voor het coachingwerk bij het B-team.

Naar tweede

Net zoals vorig jaar is het nog altijd de gezonde ambitie om zo snel mogelijk in tweede provinciale te spelen. Dat is volgens trainer Joost Malfait de plaats waar SV Ingelmunster thuishoort. “Eens proeven van eerste provinciale is natuurlijk mooi meegenomen, maar dat kan pas over enkele jaren.” (CLY)