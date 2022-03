Steve Dewitte (SV Kortrijk) trekt volgend seizoen naar FC Aalbeke Sport: “Steentje bijdragen aan bestuur”

Steve Dewitte, momenteel als voetballer aan de slag bij SV Kortrijk, versterkt volgend seizoen de bestuursrangen van FC Aalbeke Sport. “De veelvuldige blessures zijn een duidelijk signaal dat ik het voetbal beter van achter de omheining volg”, lacht de 32-jarige Heulenaar.

Steve Dewitte heeft al heel wat voetbalwatertjes doorzwommen. Eerst bij de jeugd van KV Kortrijk, daarna bij NS Heule, RC Waregem, Anzegem, Wevelgem, Otegem, Zwevegem en Aalbeke. De jongste twee seizoenen deed hij zijn ding bij SV Kortrijk. “Vorig seizoen, wegens corona, was het na vijf speeldagen al voorbij en in deze competitie hebben enkele blessures me ook al parten gespeeld”, vertelt Steve Dewitte. “De vorige weken stond ik aan de kant, maar ik hoop dat ik nog enkele wedstrijden kan meepikken. Tenslotte heb ik genoten van de goede sfeer die heerst bij Essevee. Vorige zaterdag was ik er van achter de omheining getuige van hoe mijn huidige ploeg verloor van Aalbeke en zo meteen een kruis mag maken over een eindrondeticket.”

Voorzitter

Volgend seizoen ruilt Steve Dewitte de voetbalschoenen voor een bestuursfunctie. “Het is op vraag van Gaël Agneray, een goede vriend van mij, die voortdurend aan het brainstormen is. FC Aalbeke mag zich gelukkig prijzen met zo’n spring-in-’t-veld. Ik zal vooral betrokken worden in de commerciële cel. Omdat ik voor mijn dagelijks brood aan de slag ben in de farmaceutische wereld is dat trouwens mijn vertrouwde wereld. FC Aalbeke is het jongste seizoen goed bezig. De club leeft, straalt bezieling uit. Met een betere structuur willen de Blauwe Uilen de lat nog iets hoger leggen. Ondanks het feit dat ik wegens mijn beroep ook vaak in het buitenland vertoef en ik met mijn zoontje Leo van veertien maanden oud geen tijd heb om me te vervelen, wil ik bij FC Aalbeke graag mijn steentje bijdragen. Aangezien ik niet meer zal moeten trainen tijdens de week, komt er toch wat tijd vrij. Dat FC Aalbeke nog op zoek is naar een voorzitter? Dat is mij inderdaad bekend. Maar daarvoor acht ik mezelf nog te jong. Een voorzitter moet toch een zekere ervaring uitstralen. Maar die positie zal hoe dan ook niet lang vrij blijven. Een club die goed werkt, daar komen mensen op af”, besluit Steve Dewitte. (AV)