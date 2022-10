Simon Mostaert (KFC Lendelede 3C) speelt derby tegen Heule: “We zullen een hoger niveau moeten halen”

KFC Lendelede haalde in de eerste vijf wedstrijden negen op vijftien en is ongeslagen. Toch is het besef er dat het niveau hoger moet, willen ze de ambities waarmaken.

“Na een goede voorbereiding hadden we een goede start gehoopt en verwacht”, zegt de 27-jarige centrale verdediger Simon Mostaert uit Lendelede, die al heel zijn leven de kleuren van KFCL verdedigt. “Gezien de ambities van de club, mogen we niet tevreden zijn met het niveau dat we de voorbije vijf wedstrijden hebben gebracht. Hoewel we nog niet het gewenste niveau halen, zijn we ongeslagen in de eerste vijf wedstrijden en staan we met negen op vijftien gedeeld derde. We moeten dus niet euforisch zijn over onze start en beseffen dat we een hoger niveau zullen moeten halen als we bovenaan willen blijven meedraaien.”

Mentaliteit en details

“De derby’s tegen Heule zijn de voorbije seizoenen al altijd moeilijke wedstrijden geweest. Geen van beide ploegen wil verliezen. Dat resulteerde de laatste jaren in gesloten wedstrijden, die alle kanten op konden. Ik verwacht dit weekend opnieuw zo’n match, waarin de mentaliteit en de details zullen bepalen wie de drie punten pakt.”

“Een derby is altijd iets speciaals, maar tegelijk blijft de inzet drie punten, net zoals in elke andere wedstrijd. We willen absoluut winnen, maar we moeten de druk niet onnodig opvoeren.”

“Het moet in elk geval veel beter dan vorig seizoen, waarin we veel te wisselvallig waren. De ambitie moet zijn om de eindronde halen. Haalbaar op papier, maar uiteindelijk is enkel wat op het veld gebeurt van tel. We moeten kritisch zijn en beseffen dat we een hoger niveau moeten halen, willen we die ambities waarmaken.” (RV)

Zaterdag 8 oktober om 19.30 uur: KDNS Heule – KFC Lendelede.