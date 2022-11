Senne Vandermeersch mikt op rustig seizoen met Ol. Ledegem (3C)

Derdeprovincialer Olympic Ledegem is aan een goed seizoen bezig. Als promovendus staat het momenteel op de twaalfde plaats. Zondag boekte het een mooi 1-1-gelijkspel tegen KFC Lendelede.

“Vooraf hadden we zeker willen tekenen voor dergelijk resultaat, achteraf zijn we licht ontgoocheld”, bekent de 26-jarige Senne Vandermeersch na het 1-1-gelijkspel tegen KFC Lendelede. “We kregen immers naar het einde van de match toe, bij een numerieke meerderheid, nog twee uitstekende mogelijkheden om te scoren, maar hun doelman had zeker ook zijn aandeel in de wedstrijd. Zondag wacht een verplaatsing naar Ingooigem, een ploeg die 1 puntje minder telt nu. Aangezien we al 3 weken niet meer wonnen, lijkt dit een uitgelezen kans. Zo maken we dan misschien wel een definitieve voorsprong op alle staartploegen.” Een rustig seizoen is het doel bij Olympic. “Als je promoveert, hoop je het jaar nadien altijd op een rustig jaar. Ook hier is dit het geval. We staan nu in de grijze middenmoot en zitten dus op schema. De top van derde wordt in deze campagne moeilijk, daarvoor zijn ploegen als Aalbeke, Marke en Otegem veel te sterk. Zij hebben daar ook goed voor ingekocht.”

Kern behouden

Olympic Ledegem bleef heel kalm op de transfermarkt. “De intentie van het bestuur is en blijft werken met eigen jeugdspelers of Ledegemnaars. Vandaar dat er ook maar één inkomende transfer was met Mathias Fieuw, een rasechte inwoner van de gemeente, die overkomt van Roeselare Daisel. Voor de rest bleef de kern behouden, waardoor de automatismen direct aanwezig waren. Zelf speel ik nu al 7 jaar voor de Olympicers en kan me geen betere ploeg voorstellen.” (SBR)

Zondag 20 november om 15 uur: GL Ruiselede – Olympic Ledegem.