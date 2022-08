SC Oostrozebeke (3C) mikt op plaats in linkerkolom: Doorstroming vanuit U21, maar ook negen nieuwe spelers

Scor heeft geen benijdenswaardig seizoen 2021-22 achter de rug. Tot de laatste match was het behoud in derde provinciale C geen zekerheid. Nu kan het met verse moed het nieuwe seizoen in. Met al bij al bescheiden ambities: “Verder borduren op de tweede helft van vorig seizoen, met als eindresultaat de linkerkolom”, hoopt coach Eric Verstraete.

Voorzitter Jean-Marie Bonte opende de ploegvoorstelling met de mededeling dat Scor een vereniging is die heel veel jeugd – zestien ploegen – aan het werk zet, en dat hij daar trots op is. “We hebben zo maar eventjes 255 aangesloten spelers, 20 trainers en 20 ploegafgevaardigden.”

“Het spreekt voor zich dat Scor zich terdege heeft versterkt naar het komend seizoen toe. Weliswaar zijn er ook een paar sterkhouders die vertrekken. We denken hier aan de spelers Prat, Feys en Deconinck, alle drie vast waarden bij het eerste elftal. Volgens coach Eric Verstraete betekent dit toch een serieuze aderlating.”

Naast de doorstroming van heel wat spelers vanuit de U21 werden toch een negental nieuwe spelers aangetrokken: Marlon Algoedt van Racing Waregem, Emile Arslijder (KSC Wielsbeke), Tristan Baekelandt (KFC Meulebeke), Rune Belaen (RC Harelbeke), Bernd Catry (Stasegem), Thomas De Coninck (Dosko Kanegem), Matisse Maelfait (KSC Wielsbeke), Mathieu Naessens (Dosko Kanegem), en Diede Noyez (KFC Meulebeke). Naar kwaliteit toe, zo stelde trainer Eric Verstraete, een lijstje dat mag gezien zijn.

Beginnen met topper

“Vooreerst moet ik opmerken dat we in een schitterende reeks zijn verzeild geraakt, met heel veel derby’s”, aldus nog de coach. “Ik vermoed dat de sterkste teams Ingelmunster, Aalbeke en Lendelede zullen zijn. Onze eerste thuismatch is tegen de buren uit Ingelmunster, een regelrechte topper. Ik kan er nog aan toevoegen dat we de kaart van de jeugd blijven trekken. We zijn daarmee vorig jaar gestart, en er werd heel mooi werk verricht waarvan we nu stilaan de vruchten plukken.”

Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus is er een groots jeugdtornooi, met nu al 54 ingeschreven ploegen, goed voor 500 jeugdspelers. (CLY)