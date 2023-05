SC Oostrozebeke (3C) is nog niet uitgeteld: “Klaar voor een stunt”

Het ziet er nog altijd niet rooskleurig uit voor SC Oostrozebeke. De ploeg wil per se in derde provinciale blijven en de clubleiding is ervan overtuigd dat het ook de ploeg daartoe heeft. Maar eerst moeten de barrages overwonnen worden. Na de ruime 3-1-zege tegen Zillebeke is de hemel wat opgeklaard, maar nu moet ook nog de maat van Damme genomen worden.

“Winst in de eerste barragewedstrijd tegen Zillebeke heeft enorm veel deugd gedaan”, aldus verdedigende middenvelder Laurens Bonte. “De neuzen staan nu allemaal in dezelfde richting en de jongens zijn klaar voor een stunt. Eigenlijk zitten we in polepositie tegen Damme. Op 17 mei moeten we naar daar en moeten we het afmaken. Geen excuses meer, we moeten er gaan voor de volle winst.”

Nieuwkomers?

“Wat mijn buikgevoel zegt? Ik weet één ding en dat is dat de hele ploeg de huid duur zal verkopen. Alle spelers die al hebben toegezegd voor volgend seizoen willen maar één ding en dat is in derde blijven. We zijn ook goed gewapend voor dit toptreffen en missen alleen Vanassche die vervroegd op reis vertrekt. Kijk, tegen Zillebeke hadden we eigenlijk gerust kunnen winnen met 7-1. Nog nooit hadden we zoveel kansen bijeen gevoetbald.”

Mocht Scor het halen, is er dan al gedacht aan volgend seizoen? “Sinds de komst van de nieuwe T1 Kenzo Dejonghe wordt er anders gevoetbald en zijn enkele talentvolle jongeren ingepast die nu echt stilaan hun draai vinden. Dit betekent dat nagenoeg het complete team op post blijft en dat er genoeg kwaliteit overblijft om volgend seizoen de eindronde te halen. Eigenlijk zie ik het goed zitten zonder serieuze versterking. Ik sluit niet uit dat er een drietal nieuwkomers kunnen zijn, maar namen kan ik nog niet geven”, besluit Bonte. (CLY)

Woensdag 17 mei om 20.30 uur: KFC Damme-SC Oostrozebeke.